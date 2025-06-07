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Трамп може ввести санкції проти РФ, але за однієї умови

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп може ввести санкції проти РФ, але за однієї умови
Трамп: Якщо я вважатиму, що Росія не збирається укладати угоду або припиняти кровопролиття... я скористаюся цим
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп запровадить санкції тільки лише, якщо вважатиме, що Росія не збирається укладати угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити додаткові санкції проти Росії лише в разі потреби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Якщо я вважатиму, що Росія не збирається укладати угоду або припиняти кровопролиття... я скористаюся цим, якщо це буде необхідно», – заявив Трамп під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One.

Президент США зазначив, що хоч сенатори й підтримали законопроєкт про посилення санкцій проти РФ, останнє слово залишається за ним.

«Я з ними про це не говорив. У них є законопроєкт, але рішення залишається за мною, це мій вибір. Вони так це передбачили, і це заощадить багато часу, якщо так і буде. Тож мене це влаштовує. Я поки що не вирішив використовувати його. Це дуже жорсткий законопроєкт», – пояснив Трамп.

Раніше ми писали, що адміністрація Дональда Трампа чинить тиск на сенатора-республіканця Ліндсі Грема, щоб послабити його законопроєкт про санкції проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на матеріал The Wall Street Journal.

За інформацією видання, упродовж останніх тижнів Білий дім та представники адміністрації чинного президента США контактували з офісом Грема. Їх мета – внести зміни до документа, які б надали президенту більше свободи у запровадженні або відмові від санкцій. Зокрема, йдеться про зміну формулювання «повинен» на «може» в тексті законопроєкту, що фактично зробило б санкції необов’язковими.

Нагадаємо, американські сенатори Річард Блюменталь та Ліндсі Грем нагадали, що підготували законопроєкт про запровадження первинних та вторинних санкцій проти Росії та осіб, які підтримують російську агресію в Україні. Його наразі підтримав 81 сенатор. Як передає «Главком», їхня спільна заява опублікована на сайті Блюменталя.

Сенатори нагадали, що проєкт передбачає запровадження, зокрема, 500% мита на імпортні товари з країн, які купують російські нафту, газ, уран та інші товари.

«Ці санкції будуть запроваджені, якщо Росія відмовиться від добросовісних переговорів щодо досягнення тривалого миру з Україною або розпочне інші дії, включаючи військове вторгнення, які підриватимуть суверенітет України після досягнення миру», – заявили американські законодавці.

Теги: росія санкції Дональд Трамп законопроєкт

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