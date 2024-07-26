Росія вдарила по енергооб'єктах у двох областях

Унаслідок атак були знеструмлені споживачі в Житомирській області

У ніч на 26 липня російські безпілотники атакували енергооб'єкти «Укренерго» в Житомирській та Чернігівській областях. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Унаслідок ударів знеструмленими залишились побутові та промислові споживачі в окремих районах Житомирщини.

На ранок більшість споживачів було знову підключено до енергоживлення. Наразі тривають ремонтні роботи для повного відновлення електропостачання.

У ніч на 26 липня, близько 3:00, ворог завдав ударів по місту Ніжин. Влучання в енергетичну інфраструктуру спричинило тимчасові перебої з електропостачанням у частині міста. Також пошкоджено дах п'ятиповерхового гуртожитку, внаслідок чого постраждала одна людина.

Нагадаємо, вночі вибухи лунали на Житомирщині.