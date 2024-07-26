У Житомирі пролунали гучні вибухи

У місті була серія вибухів

Сьогодні, 26 липня, вночі в Житомирі пролунали вибухи. Як повідомляють місцеві телеграм канали вибухи тривали 10 хв. Також повідомляють, що місто атакують шахеди. На місці вибуху почалася пожежа. О 3:00 у місті знову пролунав вибух.

Перші вибухи сталися близько 2:15, в районі, де зосереджено багато житлових будинків та комерційних установ. Наразі проводяться оперативні заходи з метою з'ясування причин вибухів та ліквідації наслідків

Загалом, це подія викликала серйозне занепокоєння серед жителів Житомира, і влада обіцяє вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки.





Нагадаємо, що у Харкові пролунав вибух.