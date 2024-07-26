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У Житомирі пролунали гучні вибухи

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Житомирі пролунали гучні вибухи
У місті оголошено сигнал повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

У місті була серія вибухів

Сьогодні, 26 липня, вночі  в Житомирі пролунали вибухи. Як повідомляють місцеві телеграм канали вибухи тривали 10 хв.  Також повідомляють, що місто атакують шахеди. На місці вибуху почалася пожежа. О 3:00 у місті знову пролунав вибух. 

Перші вибухи сталися близько 2:15, в районі, де зосереджено багато житлових будинків та комерційних установ. Наразі проводяться оперативні заходи з метою з'ясування причин вибухів та ліквідації наслідків

Загалом, це подія викликала серйозне занепокоєння серед жителів Житомира, і влада обіцяє вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки.
 
 
 Нагадаємо, що у Харкові пролунав вибух.

Теги: вибух місто влада

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