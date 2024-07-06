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Вітчизняні енергокомпанії відновлюються після обстрілів за власний рахунок – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Вітчизняні енергокомпанії відновлюються після обстрілів за власний рахунок – експерт
фото з відкритих джерел

Українські енергетичні компанії ремонтуються після обстрілів за власні кошти – експерт

Українські енергетичні компанії, зокрема ДТЕК, відновлюються після обстрілів за власний рахунок. Про це в своїй колонці написав політолог Євген Магда. 

«За даними МВФ, витрати на відновлення енергетики напряму не вплинуть на державний бюджет. На думку експертів Фонду, вітчизняні енергетичні компанії, зокрема, той самий ДТЕК, відновлювані роботи проводять за власний кошт», – написав він.

Магда додав, що за прогнозом МВФ дефіцит електроенергії й загроза відключень в Україні зберігатиметься до 2026 року.

Експерт підкреслив, що внаслідок весняних ударів по енергосистемі енергетика зазнала збитків на понад $1 млрд.

Раніше повідомлялося, що за оцінкою МВФ росія пошкодила або знищила 80% теплоелектростанцій та 40% гідроенергетики.

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Теги: Україна ремонт енергетика

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