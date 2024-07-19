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Держінспекція назвала області-рекордсмени з порушень графіків відключень світла

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Держінспекція назвала області-рекордсмени з порушень графіків відключень світла
Держенергонагляд тримає на постійному контролі питання застосування графіків погодинних відключень
Фото з відкритих джерел

Дніпропетровська та Житомирська області виявилися лідерами за кількістю порушень графіків обмеження електропостачання 

Державна інспекція енергетичного нагляду України посилила контроль за операторами системи розподілу (обленерго) по всій країні. У фокусі уваги – дотримання графіків погодинних відключень та забезпечення справедливого розподілу електроенергії між споживачами.

«Наразі перевірки пройшли у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях.  У ході перевірок встановлено, що в усіх областях не забезпечено максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами. Зокрема, виявлено, що не всіх споживачів, які не відносяться до обʼєктів категорії критичної інфраструктури, залучено до графіків погодинних відключень. Найбільше порушень виявлено у Дніпропетровській і Житомирській областях. Причому у Житомирській області працівниками АТ «Житомиробленерго» створювалися перешкоди роботі інспекторів Держенергонагляду у вигляді недопуску до диспетчерських пунктів деяких структурних підрозділів ОСР», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Дніпрі, Кам’янському та Кривому Розі графіки відключень виконуються не в повному обсязі, а деякі споживачі взагалі не відключаються від мережі. У Житомирі систематично не відключалися всі черги, зазначені у графіках, а на сайті обленерго публікувалася недостовірна інформація.

Виявлені порушення призводили до соціальної напруги та численних скарг громадян. За результатами перевірок обленерго отримали приписи щодо усунення порушень протягом тижня. Після цього будуть проведені повторні перевірки, а у разі невиконання приписів – застосовані штрафи.

З 22 липня Держенергонагляд розпочинає перевірки у Києві, Київській, Полтавській, Львівській, Закарпатській та Запорізькій областях.
 
 Нагадаємо, через ракетні удари країни-агресорки по енергетичних об’єктах, в Україні тривають відключення світла. Але вже у серпні ситуація повинна покращитись.

Також радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко повідомив, що починаючи із 20 липня, ймовірно, ситуація в енергосистемі почне поліпшуватися, спаде спека і графіки відключень будуть м'якшими.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, яка передбачає перегляд існуючого підходу до розбудови енергосистеми. 

Читайте також: Причина не лише в обстрілах: енергетик пояснив, чому українці сидять без світла 
Теги: відключення світла відключення Укренерго інспекція Житомирщина українці спека

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