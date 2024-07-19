Через графіки відключень зарядні станції втратять ефективність за два роки

Якщо графіки відключень будуть такими, як зараз, ще два роки, то це спричинить проблеми із зарядними станціями

За два роки власники зарядних станцій, які активно користуються ними під час відключень електроенергії, зіткнуться з майже 50% падінням їхньої ємності. Про це попереджає співробітник ДТЕК Вадим Уткін.

На його думку, якщо LFP-батареї та станції повністю розряджаються під час відключень, то вони проживуть приблизно 24 місяці.

За його словами, це не означає що батарея не зможе працювати надалі – просто її ємність впаде майже в два рази, а максимальна потужність також буде деградувати через підвищений опір.

Енергетик зазначає, що наразі він не бачить того, як можна побудувати нову генерацію за два роки в умовах війни. А тому зарядні станції та павербанки ще довго залишатимуться нашими супутниками.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в цілому правки про звільнення від мита та податку на додану вартість на ввезення в Україну обладнання для енергетики.

До слова, в Україні збільшилася кількість пожеж, причиною яких стали зарядні станції або ж паливні генератори. Часто фактором загорання стає неправильне розташування пристрою, тож у розмові з «Главкомом» речник Головного управління ДСНС у місті Києві Павло Петров нагадав про основні правила користування генераторами під час знеструмлень.