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Прапор України замайорів на території РФ (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Прапор України замайорів на території РФ (відео)
Бійці ЗСУ показали, як встановили синьо-жовтий стяг в одному з населених пунктів Росії
скріншот відео 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ

З допомогою дрона синьо-жовтий стяг показався в одному з населених пунктів Росії

Воїни ЗСУ встановили прапор України на території держави-агресорки РФ. Про це повідомила 71-а окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Бійці встановили синьо-жовтий стяг в одному з населених пунктів Росії. У якому саме – не зазначають.

Захисники розповіли, що прапор встановили за допомогою дрона, та показали відео.

Нагадаємо, що на початку червня в селі Рижівка Сумської області було виявлено російський прапор на одній із будівель. Він був замінований, але його знешкодили ЗСУ за допомогою дронів. 

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Теги: росія прапор військові дрон

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