Прапор України замайорів на території РФ (відео)

Бійці ЗСУ показали, як встановили синьо-жовтий стяг в одному з населених пунктів Росії

З допомогою дрона синьо-жовтий стяг показався в одному з населених пунктів Росії

Воїни ЗСУ встановили прапор України на території держави-агресорки РФ. Про це повідомила 71-а окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Бійці встановили синьо-жовтий стяг в одному з населених пунктів Росії. У якому саме – не зазначають.

Захисники розповіли, що прапор встановили за допомогою дрона, та показали відео.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦Воїни 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України за допомогою дрону встановили Державний Прапор України в одному в одному з населених пунктів рф pic.twitter.com/a56J50Stgk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 29, 2024

Нагадаємо, що на початку червня в селі Рижівка Сумської області було виявлено російський прапор на одній із будівель. Він був замінований, але його знешкодили ЗСУ за допомогою дронів.