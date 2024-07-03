Чесько-українська компанія розпочала виробництво військових дронів для України

У Чехії почали активно виготовляти дрони для України.





Поблизу Кельна чесько-українська компанія UAC розпочала виробництво військових безпілотників спеціально для потреб української армії. Щорічно планується виготовляти сотні розвідувальних та ударних дронів, адаптуючи їх до постійно мінливих вимог українських військових. Про це повідомило чеське видання e15.

Наразі на кельнських підприємствах UAC працює близько 80 осіб, переважно українців, а також чеські спеціалісти. Компанія готова збільшити виробництво, якщо зросте попит.

«У листопаді ми розпочали пробну експлуатацію, а у квітні – різке збільшення виробництва. Це буквально військове виробництво, наш ексклюзивний замовник – українська армія», – зазначив виконавчий директор UAC Павло Булант.

Виробництво починається зі складної електроніки: материнських плат, електронних блоків та оптичних контейнерів для спостереження за полем бою та наведення артилерії чи ракет. Далі використовуються 3D-принтери, верстати з ЧПУ та форми для виготовлення фюзеляжів і крил. UAC виробляє розвідувальні дрони Stork для спостереження на полі бою та дрони-камікадзе Mace, здатні знищувати танки, БМП, кораблі та групові цілі. Mace можуть бути оснащені різними боєголовками: кумулятивними, осколково-фугасними або термобаричними. UAC є дочірньою компанією однойменної української компанії з Дніпра, яка займається розробкою та виробництвом дронів з 2014 року.

Дрони для України

«Зараз пріоритетом є постачання безпілотної техніки з Чехії в Україну. У майбутньому ми плануємо завоювати значну частку центральноєвропейського ринку середніх безпілотників та постачати їх арміям країн НАТО та інших держав», – розповів Штефан Фюле з керівництва UAC.

До слова, Рада Європейського Союзу ухвалила обмежувальні заходи, спрямовані проти білоруської економіки, через участь країни у війні Росії проти України.