Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чесько-українська компанія розпочала виробництво військових дронів для України

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Чесько-українська компанія розпочала виробництво військових дронів для України
У Чехії запрацював завод із виробництва дронів для України
Фото з відкритих джерел

У Чехії почали активно виготовляти дрони для України.
 
 

Поблизу Кельна чесько-українська компанія UAC розпочала виробництво військових безпілотників спеціально для потреб української армії. Щорічно планується виготовляти сотні розвідувальних та ударних дронів, адаптуючи їх до постійно мінливих вимог українських військових. Про це повідомило чеське видання e15.

Наразі на кельнських підприємствах UAC працює близько 80 осіб, переважно українців, а також чеські спеціалісти. Компанія готова збільшити виробництво, якщо зросте попит.

«У листопаді ми розпочали пробну експлуатацію, а у квітні – різке збільшення виробництва. Це буквально військове виробництво, наш ексклюзивний замовник – українська армія», – зазначив виконавчий директор UAC Павло Булант.

Виробництво починається зі складної електроніки: материнських плат, електронних блоків та оптичних контейнерів для спостереження за полем бою та наведення артилерії чи ракет. Далі використовуються 3D-принтери, верстати з ЧПУ та форми для виготовлення фюзеляжів і крил. UAC виробляє розвідувальні дрони Stork для спостереження на полі бою та дрони-камікадзе Mace, здатні знищувати танки, БМП, кораблі та групові цілі. Mace можуть бути оснащені різними боєголовками: кумулятивними, осколково-фугасними або термобаричними. UAC є дочірньою компанією однойменної української компанії з Дніпра, яка займається розробкою та виробництвом дронів з 2014 року.

Дрони для України
Дрони для України

«Зараз пріоритетом є постачання безпілотної техніки з Чехії в Україну. У майбутньому ми плануємо завоювати значну частку центральноєвропейського ринку середніх безпілотників та постачати їх арміям країн НАТО та інших держав», – розповів Штефан Фюле з керівництва UAC.

До слова, Рада Європейського Союзу ухвалила обмежувальні заходи, спрямовані проти білоруської економіки, через участь країни у війні Росії проти України.

Теги: завод Україна зброя Чехія дрон виготовлення армія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як російські штурмові роти адаптуються до викликів ЗСУ
Хроніки війни. Як штурмові роти окупантів змінюють бойові дії
20 червня, 12:20
Кожній людині потрібен відпочинок. Особливо, нашим захисникам
Чому треба міняти бійців на передовій? Ось вам пояснення
13 червня, 19:25
Що приховується за візитом Орбана до України
Орбан у пошуках ролі посередника. Що це означає для України?
Вчора, 21:01
Рада оборони Харківської області затверджуватиме перелік ділянок, на яких облаштовуються оборонні споруди, та передаватиме його місцевим радам
На Харківщині власники ділянок звільнятимуться від земельного податку: кого стосується
11 червня, 07:44
Дарина Марчак нагадала, що в Україні вже діє добровільне накопичувальне пенсійне страхування
Не розраховуйте на пенсії. Заступниця міністра соцполітики пояснила свою скандальну заяву
4 червня, 11:35
17 червня відзначається Всесвітній день карате
17 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 червня, 01:07
Наразі невідомо хто і з якою метою приніс цей прапор на гру
Провокація? На грі Україна – Словаччина був помічений великий прапор з дивним написом
21 червня, 19:16
Сили оборони на Харківщині завдають росіянам втрат у живій силі та техніці
Росія виводить деякі підрозділи з-під Вовчанська: Сили оборони назвали причину
22 червня, 14:33
Прощання з воїном відбулося 28 червня у Макарові, на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку
Загинув на напрямку, де точаться найінтенсивніші бої. Згадаймо Миколу Ковтуна
Вчора, 09:00

Політика

Чому Україну досі не приймають до НАТО: пояснення Telegraph
Чому Україну досі не приймають до НАТО: пояснення Telegraph
Чесько-українська компанія розпочала виробництво військових дронів для України
Чесько-українська компанія розпочала виробництво військових дронів для України
«Україна не одна»: очільник Пентагону розповів, якої допомоги чекати від США
«Україна не одна»: очільник Пентагону розповів, якої допомоги чекати від США
Дедалі більша кількість демократів хочуть, аби Байден знявся з виборів – CNN
Дедалі більша кількість демократів хочуть, аби Байден знявся з виборів – CNN
Прохолодна зустріч у Києві: стало відомо, що Орбан пропонував Зеленському
Прохолодна зустріч у Києві: стало відомо, що Орбан пропонував Зеленському
ISW проаналізував візит Орбана в Україну
ISW проаналізував візит Орбана в Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Новий болгарський патріарх визнав: так звана УПЦ насправді є Московською церквою (фото)
17K
Експерт пояснив, чому вибухають зарядні станції у квартирах
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
16K
Скандальна конгресменка українського походження намагалась пройти до літака з пістолетом
12K
Сійярто телефонував Лаврову, поки Орбан був у Києві
9217
Кремль відреагував на приїзд Орбана до України

Новини

Атака на Новоросійськ, Китай і РФ розробляють дрон, схожий на «Шахед»: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Астронавти NASA застрягли в космосі на пів року через поломку корабля
Вчора, 15:36
Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Вчора, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua