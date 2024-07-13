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Україна перевиконує план виробництва ударних безпілотників

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Україна перевиконує план виробництва ударних безпілотників
Україна на шляху до того, щоб до кінця року випустити значно більше малих ударних безпілотників
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Україна нарощує виробництво ударних безпілотників та розширює оборонну промисловість

Україна значно перевиконає початковий план виробництва малих ударних безпілотників FPV до кінця 2024 року, заявив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю Business Insider. Крім того, країна збільшить виробництво дронів середньої та дальньої дальності. FPV-дрони, які використовуються як «дрони-міномети» та «артилерійські безпілотники», завдяки своїй вибуховій потужності, відіграють важливу роль у війні. Україна також активно застосовує дрони середньої та дальньої дальності для ударів по території Росії, зокрема, по військових та енергетичних об'єктах.

«Ми довели, що червоних ліній немає. Тепер ми можемо легко дістатися до Росії глибоко всередину, приблизно на 1500 кілометрів, і ми показали це десятки і десятки – якщо не сотні – разів», – сказав Камишін, підкресливши вплив української промисловості на перебіг війни.

Збільшення виробництва безпілотників є частиною масштабних зусиль України щодо розширення власної оборонної промисловості. Країна активно співпрацює з НАТО та Заходом, відкривши офіс у Вашингтоні для поглиблення цієї взаємодії. Україна також успішно модифікує свою зброю для нових завдань, наприклад, оснащуючи морські дрони установками для залпового вогню та перетворюючи протикорабельні ракети на зброю наземного нападу

Раніше повідомлялося, що в російському Білгороді пізно ввечері пролунали вибухи, спрацювала російська ППО. Влада заявила про обстріл, пошкодження інфраструктури та постраждалих.

Крім того, у ніч на вівторок у Ростовській області Росії пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, після чого спалахнула пожежа на електропідстанції.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 13 липня 2024 року
Теги: дрон Олександр Камишін Україна міністр

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