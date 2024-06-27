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Дрони атакували завод у Тверській області, який виробляє авіапаливо (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Дрони атакували завод у Тверській області, який виробляє авіапаливо (відео)
На заводі після атаки пошкоджено трубопровід, дах і будівлю одного з цехів
фото: скріншот

Попередньо, на об'єкті після атаки сталася пожежа

У ніч на 27 червня дрони атакували «Редкінський дослідний завод» у Тверській області РФ, на якому, зокрема, виробляють авіаційне паливо. Про це пишуть російські ЗМІ.

Очевидці повідомляють про атаку безпілотників  у ніч на 27 червня на «Редкінський дослідний завод», який розташований у тверській області.  Місцеві жителі стверджують, що він упав на завод із виробництва.

Попередньо, на об'єкті після цього сталася пожежа, хоча влада країни-агресора стверджує, що збила всі сім дронів, які залетіли до РФ.

На заводі пошкоджено трубопровід, дах і будівлю одного з цехів. Постраждалих немає, усіх співробітників евакуювали. 

«Редкінський дослідний завод» – одне з найбільших хімічних виробництв тверської області, випускає понад 40 найменувань продукції різного призначення. Підприємство не раз піддавалося атаці безпілотників від початку війни.

Міноборони країни-агресорки стверджує, що вночі російська ППО буцімто знищила чотири БПЛА над територією тверської, два БПЛА над територією московської та один БПЛА над територією бєлгородської областей.

Раніше повідомлялося, що у російському Ростові прогриміли вибухи, унаслідок чого виникла пожежа на базі  МВС. 

Теги: пожежа дрон

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