Дрони атакували завод у Тверській області, який виробляє авіапаливо (відео)

На заводі після атаки пошкоджено трубопровід, дах і будівлю одного з цехів

Попередньо, на об'єкті після атаки сталася пожежа

У ніч на 27 червня дрони атакували «Редкінський дослідний завод» у Тверській області РФ, на якому, зокрема, виробляють авіаційне паливо. Про це пишуть російські ЗМІ.

Очевидці повідомляють про атаку безпілотників у ніч на 27 червня на «Редкінський дослідний завод», який розташований у тверській області. Місцеві жителі стверджують, що він упав на завод із виробництва.

Попередньо, на об'єкті після цього сталася пожежа, хоча влада країни-агресора стверджує, що збила всі сім дронів, які залетіли до РФ.

👀У Тверській народній республіці на один із заводів з виробництва авіаційного палива завітали безпілотники. pic.twitter.com/FBVcqilAQB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 27, 2024

На заводі пошкоджено трубопровід, дах і будівлю одного з цехів. Постраждалих немає, усіх співробітників евакуювали.

«Редкінський дослідний завод» – одне з найбільших хімічних виробництв тверської області, випускає понад 40 найменувань продукції різного призначення. Підприємство не раз піддавалося атаці безпілотників від початку війни.

Міноборони країни-агресорки стверджує, що вночі російська ППО буцімто знищила чотири БПЛА над територією тверської, два БПЛА над територією московської та один БПЛА над територією бєлгородської областей.

Раніше повідомлялося, що у російському Ростові прогриміли вибухи, унаслідок чого виникла пожежа на базі МВС.