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Держава має терміново вирішити проблему взаємних боргів на енергоринку – глава Харківобленерго

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Держава має терміново вирішити проблему взаємних боргів на енергоринку – глава Харківобленерго
Очільник «Харківобленерго» також звернув увагу, що неплатежі споживачів і постачальників універсальних послуг уже призвели до зростання заборгованості компанії перед НЕК «Укренерго» до 2,5 млрд грн
фото з відкритих джерел

Взаємні борги на енергоринку заважають гарантувати відновлення енергопостачання

Держава має терміново вирішити проблему кругових боргів, що існують на ринку електроенергії України, оскільки вони заважають відновлювати енергопостачання людей, зремонтувати пошкоджені і будувати нові енергопотужності, повідомив в.о. гендиректора обленерго В'ячеслав Кравцов.

«Питання взаємних боргів на ринку електроенергії потребує нагального вирішення на державному рівні, тим більше в умовах збройної агресії з боку Росії та необхідності постійного відновлення об'єктів енергетики», – сказав Кравцов.

«Одного дня може скластися ситуація, коли після чергових обстрілів у харківських енергетиків будуть повністю вичерпані ресурси для проведення ремонту пошкодженого обладнання та відновлення світла людям», – наголосив він.

За його словами, борги комунальних підприємств Харкова перед «Харківобленерго» на 1 липня становили 1,213 млрд грн і є основною причиною кризового фінансового становища оператора системи розподілу (ОСР), що загрожує його діяльності.

Очільник «Харківобленерго» також звернув увагу, що неплатежі споживачів і постачальників універсальних послуг уже призвели до зростання заборгованості компанії перед НЕК «Укренерго» до 2,5 млрд грн.

Нагадаємо, 20 червня, після чергового обстрілу енергоінфраструктури росіянами, президент Володимир Зеленський провів Ставку, за рішенням якої доручив уряду розробити стратегію розвитку відновлювальної енергетики і розподіленої генерації на рівні держави.

На думку ексчленкині Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг Ольги Бабій, затяжну боргову кризу на ринку електроенергії можна вирішити шляхом випуску державою облігацій, надання певних гарантій інвесторам, а також розтермінуванням виплат.

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Теги: електроенергія енергетика Україна борг Укренерго

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