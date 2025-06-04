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У Харкові прогриміли вибухи: місто під атакою дронів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Харкові прогриміли вибухи: місто під атакою дронів
Дрони атакують Харків
фото з відкритих джерел

Загроза зберігається

У ніч на 4 травня у Харкові прогриміли вибухи. Місто опинилось під атакою ударних дронів. Про це повідомляють моніторингові пабліки та влада міста, передає «Главком».

«У Харкові чутно кілька вибухів. Місто під атакою ворожих БПЛА», – написав мер міста Ігор Терехов.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові пролунав потужний вибух.

«Інформація перевіряється. На цю хвилину інформації щодо потерпілих не надходило. Загроза зберігається. Залишайтесь в укриттях до відбою», – доповнив він.

Нагадаємо, під ранок понеділка, 2 червня, Росія атакувала Харків «шахедами», а потім ракетами.

За інформацією Терехова, спочатку росіяни атакувала Харків «шахедами» – були влучання у Холодногірському районі, на місці сталась пожежа. 

«У результаті ударів по місту, пошкоджено будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та авто. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила», – написав Терехов після уточнення інформації.

О 04:46 Росія почала атакувати Харків балістичними ракетами. Як відомо, дві балістичні ракети ударили по Київському району міста.

«У Київському районі влучання однієї ракети у дорогу - це попередня інформація. Більш детальні наслідки уточнюються. За медичною допомогою наразі ніхто не звертався. Місце другого прильоту визначається», – повідомив Терехов.

У Холодногірському районі внаслідок атаки окупантів пʼятеро постраждалих, серед них семирічний хлопчик.

«Друга ракета ударила поблизу багатоповерхівок Київського району. У будинках повибивало вікна, пошкоджені фасади. Деталі уточнюються. У Холодногірському районі вже шестеро постраждалих, серед них одна дитина», – уточнив інформацію Терехов.

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Теги: Харків вибух обстріл

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