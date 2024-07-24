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Лубінець звернувся до ООН щодо руйнування Росією Херсонесу Таврійського

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Лубінець звернувся до ООН щодо руйнування Росією Херсонесу Таврійського
Із 2014 року Росія розпочала масштабну операцію зі знищення української культурної спадщини
фото з відкритих джерел

Лубінець заявив, що багато археологічних знахідок фактично викрадені РФ та вивезені до російських музеїв

РФ повністю знищили автентичну пам’ятку «Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його Хора». Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до ООН щодо руйнування окупантами культури України.

«Тепер же росіяни повністю знищили автентичну пам’ятку світового значення Херсонес Таврійський! Там вони розпочали незаконні будівельні роботи на руїнах Херсонесу, фактично збудувавши нове місто – так званий історично-археологічний парк. Забудовники загородили оглядовими майданчиками археологічні залишки, що були на поверхні, декілька розкопаних об’єктів перенесли та відбудували в іншому місці», – зазначає омбудсмен.

Лубінець зауважив, що на місці стародавньої цитаделі звели амфітеатр, що створює навантаження на оригінальну споруду. Багато археологічних знахідок фактично викрадені РФ та вивезені до російських музеїв.

«Це черговий злочин зі сторони країни-агресора та нищення нею культурної спадщини України. Ми потребуємо реакції міжнародної спільноти, адже на наших очах нищать історію!», – йдеться у заяві.

Омбудсмен додав, що Херсонес Таврійський внесений до Списку світової спадщини ЮНЕСКО та є унікальною історико-археологічною пам’яткою Криму.

«За руйнування культурної спадщини Росія має понести відповідальність відповідно до міжнародного права! Як і за викрадення музейних експонатів, які РФ масштабно вивозить із ТОТ (Ред. – тимчасово окупованих територій) України! Необхідно зобов’язати країну-агресора повернути викрадене!», – написав Лубінець.

Нагадаємо, що у музеях України, які нині перебувають під окупацією, перебуває понад 1,4 млн одиниць зберігання, що складає 12,6% від Музейного фонду нашої країни.

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Теги: Лубінець Крим Україна війна росія культура культурна спадщина ООН

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