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Розстріл полонених захисників. Офіс генпрокурора розпочав провадження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Розстріл полонених захисників. Офіс генпрокурора розпочав провадження
Російські злочинці розстріляли українських полонених захисників
скріншот з відео

Злочин вчинено окупантами у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області

Після поширення відео, де російські окупанти розстрілюють полонених українських захисників розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

«Країна-терорист Росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього – відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей», – заявив він.

За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

«Ми знаємо, що це не випадковість. Це навмисна політика злочинного режиму кремля зі знищення всього українського. Знайдемо та покараємо всіх причетних: як тих, хто віддав цей злочинний наказ, так і безпосередніх виконавців цього жорстокого злочину», – додав Костін.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти розстріляли українських полонених бійців, цього разу біля Роботиного на Запорізькому напрямку. На кадрах видно трьох українських військових, які поклали зброю і виходять з окопу з піднятими угору руками. Після чого росіяни направляють на них зброю і українці падають на землю.

Згодом Головне управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікувало військових злочинців – військовослужбовців окупаційної армії, які розстріляли чотирьох українських військовополонених поблизу Роботиного Запорізької області.

Теги: полон окупанти ЗСУ війна вбивство Запорізька область

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