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Українські військові просунулися на 10 км углиб Курської області – ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Українські військові просунулися на 10 км углиб Курської області – ISW
Чеченські підрозділи зазнали дуже великих втрат під час українських атак
фото з відкритих джерел

ЗСУ просунулися на 10 км углиб Курської області РФ, захопивши території та полонених

Інститут вивчення війни, посилаючись на геолокаційні кадри, повідомляє про просування української бронетехніки на відстань близько 10 кілометрів від міжнародного кордону вглиб Курської області Росії. Про це йдеться у звітові ISW.

«Українські війська підтвердили просування до 10 кілометрів у Курську область Росії на тлі триваючих механізованих наступальних операцій на території Росії 7 серпня», - йдеться у звіті.

За даними ISW, українські сили проникли щонайменше на дві російські оборонні лінії та опорний пункт, захопивши 45 кв. км території та 11 населених пунктів. Також повідомляється про захоплення пункту пропуску «Суджа» та газорозподільної станції «Суджа», а також взяття у полон понад 40 російських військових

Російські джерела повідомляють про бої на підступах до Коренового та Суджі, а також про великі втрати чеченських підрозділів у Коренівському районі.

За даними Інституту вивчення війни український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив про присутність підрозділу 71-го мотострілецького полку 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії безпосередньо в Суджанському районі.

ISW також зазначає, що, за повідомленнями, чеченські підрозділи зазнали значних втрат під час українських атак у Коренівському районі 7 серпня.

Нагадаємо, відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ та влада країни агресорки не можуть дійти згоди у тому, що насправді відбувається у Курській області. Місцеві пабліки пишуть, що в населених пунктах Курської області зник зв'язок, губернатор закликає зберігати спокій, а місцеві жителі благають про евакуацію.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.

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Теги: Міноборони полон Україна влада втрати

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