Верховний комісар ООН прибув в Україну і відвідав дитячу лікарню «Охматдит»

Філіппо Гранді нагадав, що це вже п’ятий його візит до України з початку повномасштабного російського вторгнення

Сьогодні, 16 липня, президент Володимир Зеленський зустрівся з Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Вони обговорили гуманітарну підтримку та допомогу в підготовці до зимового періоду.

«Змістовна зустріч з Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Серед головних тем – гуманітарна підтримка України та допомога в підготовці до зимового періоду», – повідомив Зеленський.

Зеленський подякував Верховному комісару за підтримку України.

«Цінуємо сьогоднішнє оголошення нового пакета допомоги УВКБ ООН у розмірі ста мільйонів доларів США для підготовки України до зими. В умовах постійних обстрілів енергетичних об’єктів це дуже важлива допомога», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна потребує додаткової підтримки для відновлення зруйнованого житла та облаштування укриттів у школах і лікарнях, щоб українці могли повернутися додому.

«Моя команда проінформувала мене, що загалом станом на сьогодні допомога сягнула 2 млрд на гуманітарну допомогу від початку війни. Я розраховую на продовження такої підтримки», – сказав Зеленський.

Філіппо Гранді нагадав, що це вже п’ятий його візит до України з початку повномасштабного російського вторгнення.

Верховний комісар ООН зазначив, що під час таких візитів ставить за мету показати донорам, що насправді відбувається в Україні, аби вони й надалі виділяли кошти на допомогу українцям. Він розповів, що вже відвідав деякі райони в Києві, які зазнали бомбардувань минулого тижня, та дитячу лікарню «Охматдит».

Зеленський і Гранді відзначили запуск нового інформаційного порталу «Україна – це дім», який за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надаватиме необхідну інформацію українцям, які планують повернутися додому.

Раніше Верховний комісар ООН Філіппо Гранді закликав Україну створити стратегію повернення біженців.

