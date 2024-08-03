Вбивство українського військовополоненого: розпочато розслідування

Правоохоронці перевіряють інформацію про вбивство українського військового та його розчленування

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством

Правоохоронці розпочали розслідування щодо поширеної в соцмережах інформації про вбивство українського військового та його розчленування російськими окупантами. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У межах розпочатого розслідування правоохоронці перевіряють інформацію, поширену в соцмережах, про вбивство українського військового та його розчленування представниками ЗС РФ.

«Росія послідовно повторює злочини нацистів, зухвало демонструючи повну зневагу до всіх норм цивілізованого світу. Цей кричущий випадок – чергове нагадування, що терористичний режим РФ – це зло. Зло має бути покаране», – заявив генпрокурор Андрій Костін.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через появу в мережі фотографії з імовірним тілом українського військовополоненого, якому російські окупанти відрізали голову й кінцівки.

До слова, перебуваючи у полоні, 22 липня помер захисник Маріуполя, боєць 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Олександр Іщенко. Про це в Instagram повідомила його донька Христина Кошка. Згодом інформацію підтвердила пресслужба «Азову».