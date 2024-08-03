Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вбивство українського військовополоненого: розпочато розслідування

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Вбивство українського військовополоненого: розпочато розслідування
Правоохоронці перевіряють інформацію про вбивство українського військового та його розчленування
фото з відкритих джерел

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством

Правоохоронці розпочали розслідування щодо поширеної в соцмережах інформації про вбивство українського військового та його розчленування російськими окупантами. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У межах розпочатого розслідування правоохоронці перевіряють інформацію, поширену в соцмережах, про вбивство українського військового та його розчленування представниками ЗС РФ.

«Росія послідовно повторює злочини нацистів, зухвало демонструючи повну зневагу до всіх норм цивілізованого світу. Цей кричущий випадок – чергове нагадування, що терористичний режим РФ – це зло. Зло має бути покаране», – заявив генпрокурор Андрій Костін. 

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через появу в мережі фотографії з імовірним тілом українського військовополоненого, якому російські окупанти відрізали голову й кінцівки. 

До слова, перебуваючи у полоні, 22 липня помер захисник Маріуполя, боєць 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Олександр Іщенко. Про це в Instagram повідомила його донька Христина Кошка. Згодом інформацію підтвердила пресслужба «Азову».

Читайте також: Росія використовує полонених як зброю проти України
Теги: полон розслідування вбивство Генпрокурор окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін заявив, що Росія нібито виступає за повне та остаточне припинення конфлікту
Аналітики розповіли, що означає завершення війни для Путіна
6 липня, 06:19
Росія посилює атаки, використовуючи «планерні бомби»
Росія посилює атаки на авіабази України: названо мету
7 липня, 11:20
До 2009 року Карякін виступав за Україну, після чого змінив громадянство на російське
Шахіст-зрадник Карякін стане «сенатором» від анексованого Криму в Раді федерації РФ
16 липня, 16:46
Внаслідок російських обстрів поранено жінку та чоловіка
У Ківшарівці на Харківщині внаслідок російського удару поранена жінка та пошкоджені будинки
15 липня, 04:00
Стрілянина сталася в одному з готелів Тернополя
У готелі Тернополя військовий застрелив прикордонника
21 липня, 15:36
Фонд створений з метою відібрати нерухомість у їх законних власників
На окупованій Херсонщині колаборанти створили фонд «безхазяйного» житла
22 липня, 18:41
Володимир Машков внесений до «чорного списку» Мінкульту
«Чорний список» Мінкульту поповнився ще шістьма російськими акторами: прізвища
26 липня, 08:47
Частина бригади та два танкові полки: ЗСУ повідомили про втрати окупантів у Вовчанську
Частина бригади та два танкові полки: ЗСУ повідомили про втрати окупантів у Вовчанську
25 липня, 07:16
У Санкт-Петербурзі парад до дня ВМФ РФ приймав російський диктатор Володимир Путін
Парад флоту в Росії: ЗМІ помітили цікаву деталь
28 липня, 21:33

Події в Україні

Вбивство українського військовополоненого: розпочато розслідування
Вбивство українського військовополоненого: розпочато розслідування
Скільки військових аеродромів лишилось в Криму? Відповідь ВМС
Скільки військових аеродромів лишилось в Криму? Відповідь ВМС
Окупанти скинули вибухівку на дитину і бригаду «швидкої» на Херсонщині
Окупанти скинули вибухівку на дитину і бригаду «швидкої» на Херсонщині
Зеленський пояснив, що змусить Росію до миру
Зеленський пояснив, що змусить Росію до миру
У мережі з’явилося фото, ймовірно, вбитого українського військовополоненого: реакція омбудсмена
У мережі з’явилося фото, ймовірно, вбитого українського військовополоненого: реакція омбудсмена
Чи будуть відключення світла 4 серпня: прогноз «Укренерго»
Чи будуть відключення світла 4 серпня: прогноз «Укренерго»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Китай планує «колонізувати» понад 60 країн. Список тих, хто вже втрапив у пастку
50K
Бідна країна з великою кількістю мігрантів. Демографи дали повоєнний прогноз
28K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
19K
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Буданов розкрив плани окупантів до кінця року
14K
Окупанти вийшли на важливу трасу біля Вугледара: аналіз ISW

Новини

Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
Вчора, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56
Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
2 серпня, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
1 серпня, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua