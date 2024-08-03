Вбивство українського військовополоненого: розпочато розслідування
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством
Правоохоронці розпочали розслідування щодо поширеної в соцмережах інформації про вбивство українського військового та його розчленування російськими окупантами. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
У межах розпочатого розслідування правоохоронці перевіряють інформацію, поширену в соцмережах, про вбивство українського військового та його розчленування представниками ЗС РФ.
«Росія послідовно повторює злочини нацистів, зухвало демонструючи повну зневагу до всіх норм цивілізованого світу. Цей кричущий випадок – чергове нагадування, що терористичний режим РФ – це зло. Зло має бути покаране», – заявив генпрокурор Андрій Костін.
Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через появу в мережі фотографії з імовірним тілом українського військовополоненого, якому російські окупанти відрізали голову й кінцівки.
До слова, перебуваючи у полоні, 22 липня помер захисник Маріуполя, боєць 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Олександр Іщенко. Про це в Instagram повідомила його донька Христина Кошка. Згодом інформацію підтвердила пресслужба «Азову».
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