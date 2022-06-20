Розпочався Петрів піст: традиції та головні заборони

Петрів піст триватиме до 11 липня

У християн східного обряду сьогодні, 20 червня, починається Петрівський піст, або Петрівка. Початок Петрівки завжди припадає на перший після трійчанського тижня понеділок. Загалом це не дуже суворий піст і присвячений він двом первоверховним апостолам: Петру і Павлу, пам’ять яких звершується 12 липня – саме тоді й завершується Петрівка.

Роль Первоапостолов Петра і Павла в православ’ї дуже важлива, а тому і Петрів піст вважається одним з обов’язкових до виконання для істинно віруючого.

Коли Петрів піст в 2022 році

Початок посту залежить від свята Світлої Трійці – він завжди починається на другий понеділок після вшанування триєдності Бога. Трійця 2022 випадає на 12 червня (неділя), тому Петрів піст 2022 триває з 20 червня по 11 липня.

Загальна тривалість посту – від 8 до 42 днів. Основна мета посту – підготувати віруючих до дня пам'яті святих Петра і Павла, який в 2022–му році відзначається 12 липня.

Історія і традиції Петрова посту

Перші згадки про цей пост датуються писаннями часів III століття, але тоді про святих Петра і Павла не говорили. Вважалося, що цього посту можна дотримуватися тим, хто з яких–небудь причин не зміг пройти Великий піст – великодній. У IV столітті Петро і Павло отримали статус одних і найбільш значущих християнських святих, тому і піст приурочили до їх дня пам'яті.

Як правильно харчуватися в Петрів піст

Згідно з легендою, Петро був сином рибалки, а тому в народі вважається покровителем рибалок. З цієї причини віруючим дозволено їсти рибу, але тільки не в середу і п'ятницю – в ці дні можна вживати тільки сиру їжу.

У свята, які випадають на період посту, господині дотримуються традицій і готують «рибники» – пироги з відповідною начинкою. У понеділок можна гарячу їжу без масла, а в інші дні – масло, рибу, морепродукти і гриби.

Петрів піст: що можна і не можна робити

Православна церква склала ряд заборон, яких краще не порушувати в період очищення душі і тіла. У червневий Петрів піст не можна:

брати кредити і позичати гроші;

вінчатися і грати весілля;

працювати після заходу сонця;

шити, в'язати, рукодільничати;

зістригати волосся.

У період посту потрібно молитися, просити вибачення у всіх, перед ким людина завинила, залагодити всі конфлікти, пробачити кривдникам, повернути борги. Віряни щодня ходять до церкви на молебень.