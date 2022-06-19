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    Події в Україні

    У Львові горить московська церква, яку раніше «підписували» як «дім Путіна»

    У Львові в московській церкві спалахнула пожежа - У Львові горить московська церква, яку раніше «підписували» як «дім Путіна»
    У Львові в московській церкві спалахнула пожежа
    фото: кадр з відео

    Церква російського патріархату загорілась у Сихівському районі Львова

    У Львові загорілась церква УПЦ МП. Раніше на стінах цього храму писали, що це «дім Путіна». Першим про пожежу написав телеграм-канал «Перша приватна мемарня».

    «У Львові горить церква УПЦ МП. Це той самий храм, вхід до якого заливали монтажною піною та «прикрашали» написами «дім Путіна», «чорти ФСБ» та «русня не люди», – йдеться у повідомленні Телеграм-каналу.

    Церква російського патріархату загорілась у Сихівському районі Львова.

    Попередньо відомо, що храм розміщений на проспекті Червоної Калини 89.

    Храм дерев'яний і на відео помітно, що вогонь охопив фактично все приміщення храму та сягає даху.

    Вогнеборці повідомляють, що пожежу локалізували.

    Зараз розбирають конструкції даху.

    Нещодавно стало відомо, скільки громад перейшло до ПЦУ від початку війни.

    Відколи російські окупанти почали повномасштабну війну проти України, громади з УПЦ Московському патріархату почали переходити до Православної церкви України. Їх кількість вже перейшла позначку у чотири сотні.

    Найбільше громад здійснили перехід до ПЦУ у Хмельницькій області, йдеться про понад 100 громад.

    8 червня три громади на Вінниччині перейшли до ПЦУ.

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    Теги: пожежа росія церква ДСНС Львів Україна
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    У Львові горить московська церква, яку раніше «підписували» як «дім Путіна»