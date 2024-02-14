Розвідка: більшість членів екіпажу корабля «Цезар Куніков» загинули

Вантажем, який перевозило це судно, був боєкомплект

Більшість членів екіпажу великого десантного корабля «Цезар Куніков» загинули. Хоча раніше неофіційні російські джерела, які підтверджували ліквідацію судна, заявляли, що морякам вдалося врятуватися. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі NV.

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«Конкретних цифр поки немає, але, за наявною інформацією, більшість екіпажу загинула», – сказав Юсов

Він розповів, що вантажем, який перевозило це судно, був боєкомплект. Військовий також наголосив, що військовий десантний корабель повністю потонув і відновленню не підлягає.

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Нагадаємо, вранці 14 лютого ЗСУ разом з Головним управлінням розвідки атакували корабель Росії «Цезар Куніков» п'ятьма морськими дронами Magura V5. Судно отримало критичні пошкодження лівого та правого бортів, після чого дало крен та пішло на дно. Сталося це поблизу Алупки, південніше населеного пункту Понизівка.

У момент ураження корабель перебував в територіальних водах України – поблизу Алупки.

Також відомо, що на початку повномасштабного вторгнення у Чорному морі перебувало 13 великих десантних кораблів РФ. Зараз їх залишилося п’ять.