Знищення «Цезара Кунікова»: ЗСУ повідомили, скільки ще десантних кораблів РФ у Чорному морі

За час великої війни Сили оборони знищили чотири великі судна РФ

Наразі на ремонті перебувають чотири великих десантних кораблів РФ

На початку повномасштабного вторгнення у Чорному морі перебувало 13 великих десантних кораблів РФ. Зараз їх залишилося п’ять. Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в коментарі Liga.net

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«За час великої війни Сили оборони знищили чотири такі судна — це «Саратов», «Новочеркаськ», «Мінськ» та «Цезар Куніков», – йдеться в коментарі.

Перед повномасштабним вторгненням у Чорному морі було сім таких кораблів, потім росіяни пригнали ще шість.

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Плетенчук зазначив, що на ремонті стоять ще чотири великих десантних кораблів РФ.

Також цитатою Путіна речник ВМС прокоментував знищення «Цезаря Кунікова»

«Як казав президент Російської Федерації свого часу, «она утонула» (йдеться про слова Путіна про підводний човен «Курськ», який зі 118 членами екіпажу затонув у 2000 році в Баренцовому морі – «Главком»). От у принципі можемо його словами прокоментувати ситуацію, яка сталася з великим російським десантним кораблем «Цезар Куніков». Колеги з Головного управління розвідки вчергове відпрацювали по черговому об’єкту зайвому в Чорному морі», – сказав Плетенчук у коментарі Радіо «Свобода».

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що цієї ночі Сили оборони разом з бійцями Головного управління розвідки Міноборони знищили великий десантний корабель Російської Федерації «Цезар Куніков».

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У момент ураження корабель перебував в територіальних водах України – поблизу Алупки.