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Росія визнала ліквідацію Україною літака А-50 – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія визнала ліквідацію Україною літака А-50 – британська розвідка
A-50 є ключовим інструментом для російських операцій над Україною
фото ілюстративне

За даними британської розвідки, 17 січня російські ВПС, зважаючи на все, почали експлуатувати ще один А-50, але цього разу над сушею на території Росії в районі Краснодарського краю

Після знищення українськими силами російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, Росія запустила новий. Однак він літає значно далі від лінії фронту, що підтверджує успіх України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, раніше повідомлялося, що 14 січня російський літак А-50 майже напевно вибухнув і згодом упав у Азовське море. A-50 є ключовим інструментом для російських операцій над Україною, забезпечуючи попереднє попередження про загрози з повітря, а також функції управління та контролю.

За даними британської розвідки, 17 січня російські ВПС, зважаючи на все, почали експлуатувати ще один А-50, але цього разу над сушею на території Росії в районі Краснодарського краю, далі на схід від України. «Ця діяльність свідчить про зниження схильності до ризику щодо літаків і спробу зберегти A-50, що залишився, із втратою його загальної ефективності над Україною», – йдеться в повідомленні

Незважаючи на відсутність офіційної позиції Росії щодо втрати А-50, ця діяльність, ймовірно, «демонструє мовчазне визнання Росією успішної операції, проведеної українцями проти дорогого повітряного об'єкта», зазначають у міноборони Британії. Якщо втрата А-50 відбулася випадково, навряд чи знадобилося б таке рішення.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що в акваторії Азовського моря зранку 19 січня було зафіксовано російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Як повідомлялося, воїни Повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.  Згодом головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний підтвердив знищення двох російських літаків.

Також відомо, що у результаті збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 могли загинути 11 або 12 російських військових льотчиків.

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Теги: розвідка росія літак Азовське море повітря втрати британська розвідка Юрій Ігнат

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