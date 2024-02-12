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РФ припинила розслідування загибелі крейсера «Москва»: чим все закінчилося

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
РФ припинила розслідування загибелі крейсера «Москва»: чим все закінчилося
ЗСУ пустили російський крейсер на дно ще у квітні 2022 року
фото з відкритих джерел

Батько загиблого матроса розповів про причини призупинення розслідування

Слідчий комітет (СК) РФ призупинив розслідування кримінальної справи щодо затоплення крейсера «Москва»,  оскільки «підозрюваний втік від слідства». Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Видання пише, що батько одного із загиблих на кораблі матросів отримав відповідь від відомства. З неї випливає, що попереднє слідство припинили через те, що «підозрюваний або обвинувачений втік від слідства або місце його перебування не встановлено з інших причин».

Батько загиблого окупанта повідомив, що «не бачить сенсу оскаржувати рішення» СК, оскільки йому «цілком зрозумілі причини його ухвалення та важкі обставини того, що сталося». При цьому він зазначив, що сподівається на відновлення справи.

На думку батька загиблого матроса, окрім безпосередніх винуватців затоплення судна, яких він не назвав, є ще й винні «іншої категорії», які перебувають у Росії, але не є фігурантами кримінальної справи. Це, за його словами, «ті, які своїми діями, а інші – бездіяльністю та некомпетентністю створили умови для події з крейсером «Москва», допустили втрату флагмана та наших моряків».

Нагадаємо, що удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» було завдано 13 квітня 2022 року. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.

До слова, російський ракетний крейсер «Москва», який підбили українські військові, занесли до реєстру підводної культурної спадщини України. У переліку він отримав номер 2064.

Видання Defense Express повідомило, що рештки ракетного крейсера «Москва» знаходяться в орієнтовних координатах 44°56' N 31°44' E на глибині 50-60 метрів. Це дає змогу використовувати водолазів для обстеження решток корабля та організувати підйом частин корабля та його озброєння.

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Теги: слідство розслідування росіяни корабель

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