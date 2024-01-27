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Засудженого в Криму художника окупанти етапували у «Владимирский централ»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Засудженого в Криму художника окупанти етапували у «Владимирский централ»
Окупанти звинуватили Богдана Зізу в тероризмі
фото: Кримська правозахисна група.

Російські окупанти вважають кримського художника Богдана Зізу особливо небезпечним злочинцем

Засудженого на 15 років кримського художника та активіста з Євпаторії Богдана Зізу російські окупанти етапували до в'язниці «Владимирский централ». Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

Зазначається, що після довгого етапу активіста привезли у січні до в'язниці номер два (Т-2), «Владимирский централ», у російському місті Владимир.

У ніч на 16 травня 2022 року будинок російської адміністрації Євпаторії в окупованому Росією Криму був облитий синьо-жовтою фарбою. У цьому російські силовики звинуватили 27-річного кримського художника Богдана Зізу.

Російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону 6 червня 2023-го засудив Богдана Зізу на 15 років колонії загального режиму. Російська прокуратура вимагала для нього 18 років суворого режиму.

Пізніше Богдану Зізі російські силовики додали до звинувачення у тероризмі дві нові статті. Загалом йому інкримінували 4 статті КК РФ, три з них за тероризм: ст. 205 ч.1 (вчинення терористичного акту), 205 ч.1 (загроза вчинення теракту), 205.2 ч.2 (заклик до тероризму), 214 ч.2 (вандалізм із політичних мотивів).

27 вересня 2023 року Військовий апеляційний суд у підмосковному місті Власіха залишив вирок Зізі без змін.

На початку листопада минулого року повідомлялося, що Зіза перебуває у російській виправній колонії №29 у місті Перм.

Зіза звернувся до президента України та попросив включити його та інших українських політичних ув'язнених на території Криму та Росії до списків на обмін.

«Владимирский централ»відома російська в’язниця для особливо небезпечних злочинців, яка була заснована в кінці 18 сторіччя. Наразі там тримають багато українських політичних вʼязнів, зокрема, Олега Приходько, Ігоря Купича, Асана Ахтемова, Аппаза Куртамета, Амета Сулейманова і інших.
Теги: Крим окупанти вирок росія

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