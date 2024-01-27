Засудженого в Криму художника окупанти етапували у «Владимирский централ»

Російські окупанти вважають кримського художника Богдана Зізу особливо небезпечним злочинцем

Засудженого на 15 років кримського художника та активіста з Євпаторії Богдана Зізу російські окупанти етапували до в'язниці «Владимирский централ». Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що після довгого етапу активіста привезли у січні до в'язниці номер два (Т-2), «Владимирский централ», у російському місті Владимир.

У ніч на 16 травня 2022 року будинок російської адміністрації Євпаторії в окупованому Росією Криму був облитий синьо-жовтою фарбою. У цьому російські силовики звинуватили 27-річного кримського художника Богдана Зізу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону 6 червня 2023-го засудив Богдана Зізу на 15 років колонії загального режиму. Російська прокуратура вимагала для нього 18 років суворого режиму.

Пізніше Богдану Зізі російські силовики додали до звинувачення у тероризмі дві нові статті. Загалом йому інкримінували 4 статті КК РФ, три з них за тероризм: ст. 205 ч.1 (вчинення терористичного акту), 205 ч.1 (загроза вчинення теракту), 205.2 ч.2 (заклик до тероризму), 214 ч.2 (вандалізм із політичних мотивів).

27 вересня 2023 року Військовий апеляційний суд у підмосковному місті Власіха залишив вирок Зізі без змін.

На початку листопада минулого року повідомлялося, що Зіза перебуває у російській виправній колонії №29 у місті Перм.

Зіза звернувся до президента України та попросив включити його та інших українських політичних ув'язнених на території Криму та Росії до списків на обмін.