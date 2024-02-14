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Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російського корабля «Цезар Куніков»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російського корабля «Цезар Куніков»
«Цезар Куніков» – російський десантний корабель проєкту 775, який базувався у Севастополі
фото з відкритих джерел

У момент ураження корабель перебував в територіальних водах України

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що цієї ночі Сили оборони разом з бійцями Головного управління розвідки Міноборони знищили великий десантний корабель Російської Федерації «Цезар Куніков». Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

«У момент ураження він перебував в територіальних водах України - поблизу Алупки», – йдеться у повідомленні. 

Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російського корабля «Цезар Куніков» фото 1

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 лютого, у Чорному морі дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Як зазначається, це була операція розвідки, в результаті атаки великий десантний корабель «Цезар Куніков» затонув. Удар по судну підтверджують проросійські TГ-канали. Там також зазначають, що весь екіпаж вижив. 

Як повідомлялося, уранці 14 лютого біля берегів тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи, у морі видно дим. Очевидці повідомляли, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів. Зазначається, що в морі помітна активність відразу кількох кораблів, поряд з ними видно підводний човен. Найгучніше вибухи були чутні у Сімеїзі та селища Кацівелі.

Теги: корабель Міноборони

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