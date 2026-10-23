Кремль розкрив деталі перемир'я в Олешках

Місто Олешки на Херсонщині перебуває під російською окупацією з 24 лютого 2022 року

Україна та РФ за сприяння першої леді США уклали тимчасове припинення вогню в Олешках

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що військові узгоджують терміни припинення вогню в районі Олешок Херсонської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Пєсков цинічно заявив, що Росія нібито робить усе можливе для доставки продовольства та ліків до Олешок, а також знову звинуватив Київ у начебто перешкоджанні цьому процесу. Ситуацію в місті він назвав критичною.

Нагадаємо, Україна та РФ за сприяння першої леді США Меланії Трамп уклали тимчасове припинення вогню в Олешках Херсонської області, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення через визначений безпечний коридор.

Зауважимо, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині триває гуманітарна катастрофа. Росіяни не тільки не забезпечують продовольством мешканців окупованих територій, як того вимагають Женевські конвенції. Вони ще й крадуть продукти, які мешканці Олешок приховали в покинутих підвалах або придбали за непомірними цінами в тих небагатьох магазинах, що ще залишилися.

Як повідомлялося, на початку жовтня українські військові провели другу масштабну гуманітарну операцію для підтримки жителів заблокованих Олешок на лівобережжі Херсонщини, де російські окупанти намагаються спричинити штучний голод та вдаються до репресій. За допомогою важких безпілотників через Дніпро вдалося переправити шість тонн необхідної провізії.

До слова, російські військові підготували низку інформаційно-психологічних операцій щодо ситуації у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Для цього окупанти планують записати серію відео з місцевими жителями та використати їх для поширення потрібних Кремлю тверджень.