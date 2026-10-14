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Проблеми зі Starlink. Стали відомі нові деталі обмежень для військових

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Проблеми зі Starlink. Стали відомі нові деталі обмежень для військових
Українські військові зіткнулися з перебоями супутникового зв'язку під час виконання бойових завдань
фото: Ukraine Military Center (ілюстративне)

За даними джерел у Міноборони, SpaceX без попередження обмежила роботу військових терміналів супутникового зв’язку

У ніч на 14 жовтня американська компанія SpaceX в односторонньому порядку запровадила обмеження супутникового зв'язку для українських військових. Зміни стосуються Starshield – військової системи, створеної на основі технологій Starlink. Сили оборони України не були попереджені про нововведення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на джерела в Міністерстві оборони України.

За інформацією джерел, SpaceX встановила обмеження швидкості руху для терміналів Starshield на рівні 160 км/год. Якщо транспортний засіб або безпілотник, на якому встановлено обладнання, перевищує цей поріг, термінал втрачає зв'язок.

Водночас фактична швидкість, за якої зникає з'єднання, відрізняється залежно від типу засобу та військового підрозділу. За наявними даними, проблеми зі зв'язком виникають на швидкостях приблизно від 72 км/год до 161 км/год.

Нововведення ускладнює виконання бойових завдань українськими безпілотниками, зокрема дронами-перехоплювачами та апаратами, призначеними для ударів на середню дальність. Крім того, обмеження негативно впливають на можливості фронтової логістики, розвідки та ретрансляції зв'язку.

Starshield – захищена супутникова мережа американської компанії SpaceX, призначена для державних структур і потреб національної безпеки. Система використовує технології Starlink, однак, на відміну від цивільного сервісу, орієнтована на урядових замовників.

Starshield має три основні напрями застосування: супутниковий зв'язок, спостереження за Землею та розміщення спеціалізованого обладнання на супутниках. Система також передбачає додаткові засоби шифрування для захисту секретної інформації.

Міністерство оборони України вже контактує зі Сполученими Штатами, компанією SpaceX та партнерами по НАТО щодо ситуації, яка виникла. Паралельно оборонне відомство збирає інформацію від усіх військових підрозділів, перевіряє та залучає резервні канали зв'язку.

Нагадаємо, раніше українські військові повідомили про проблеми зі зв'язком Starlink на фронті. У ніч на 14 жовтня підрозділи на Гуляйпільському напрямку почали фіксувати перебої в роботі супутникового зв'язку після запровадження обмежень для військового пакета Starshield. 

Зниження швидкості робить безпілотники вразливішими до російських атак, а нестабільне з'єднання може перешкоджати запуску швидкісних дронів. Наслідки обмежень уже позначилися на виконанні бойових завдань. Зокрема, одному з підрозділів безпілотних систем на Гуляйпільському напрямку довелося скасувати частину місій через проблеми зі зв'язком.

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Теги: Міноборони війна військові SpaceX безпілотник Starlink фронт дрон обмеження

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