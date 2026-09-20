Саакашвілі заспівав гімн України у суді після заборони вдягнути форму ЗСУ (відео)

Саакашвілі заспівав гімн України під час судового засідання у Тбілісі

Експрезидент Грузії з'явився на засіданні у футболці з написом «Ukraine» та українським гербом

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі під час чергового судового засідання у Тбілісі заспівав державний гімн України. Так політик вирішив висловити підтримку українцям, які продовжують протистояти російській агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на акаунт Саакашвілі у Facebook.

За словами експрезидента Грузії, спочатку він планував прийти на судове засідання у військовій формі Збройних сил України, однак йому цього не дозволили. Тоді Саакашвілі вирішив заспівати український гімн просто в залі суду.

Політик пояснив, чому виконав саме гімн України, а не Грузії. За його словами, зараз Україна воює, а він як її громадянин вважає себе частиною цієї боротьби. «Зараз саме Україна потребує моєї підтримки», – наголосив Саакашвілі.

На засіданні Саакашвілі був у білій футболці з написом «Ukraine» та зображенням державного герба України.

Експрезидент Грузії також пожартував щодо своїх вокальних здібностей. За його словами, у великій родині він єдиний народився без музичного таланту. На засіданні була присутня грузинська співачка Софо Ніжарадзе, яка прийшла підтримати політика.

Нагадаємо, у липні Саакашвілі, який у 2015–2016 роках очолював Одеську ОДА, записав емоційне звернення до жителів Одеси. Політик висловив підтримку містянам на тлі постійних російських обстрілів, закликав владу забезпечити людей укриттями, а також поділився своїм баченням майбутнього міста після перемоги України.

Раніше мати ув'язненого в Грузії політика розповіла, про що вони говорять під час рідкісних побачень крізь скло. За її словами, попри жорсткі обмеження, сина найменше цікавить власне здоров'я – натомість він постійно запитує про настрої людей і події у світі.