Каллас попередила про нові диверсії РФ у Європі та назвала мету Кремля

Росія готова йти на дедалі більші ризики під гібридних атак на території ЄС

Глава дипломатії ЄС заявила, що Москва намагається залякати європейські країни та змусити їх скоротити підтримку України

Росія може готувати нові диверсійні атаки в Європі, щоб залякати країни ЄС та змусити їх послабити підтримку України. Про це заявила журналістам висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ з питань оборони, пише «Главком».

За її словами, Європа стикається зі швидким поширенням диверсійних атак і порушень повітряного простору. Каллас пов'язує ці дії Москви зі спробою вплинути на позицію європейських держав щодо підтримки України.

«Розвідка повідомляє, що Росія планує нові диверсійні акти та атаки проти нашої демократії, щоб розколоти наше суспільство й залякати нас, щоб ми утрималися від допомоги Україні», – заявила Каллас під час пресконференції.

Вона наголосила, що Росія готова йти на дедалі більші ризики, тому Європі, на її думку, необхідно посилювати тиск на Москву. Серед можливих заходів Каллас назвала жорсткіші дії проти російського «тіньового флоту» та обмеження, спрямовані на військово-промисловий комплекс РФ.

Раніше Каллас також заявляла, що Росія використовує гібридні атаки в Європі для послаблення єдності країн та підтримки України. За її словами, такі дії охоплюють фізичні атаки на військову, транспортну та критичну інфраструктуру, а також інформаційні операції та втручання у виборчі процеси.

«Це не випадковості. Це розраховані спроби Росії послабити нашу рішучість, перевірити нашу єдність і грати на страхах ескалації», – заявляла Каллас у Європарламенті.

Водночас вона наголосила, що Європа не повинна скорочувати підтримку України у відповідь на російський тиск. За словами Каллас, країни ЄС мають посилювати стійкість до гібридних загроз, обмінюватися розвідувальною інформацією та притягувати до відповідальності причетних до диверсій.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп заявив, що не очікує війни Росії з Великою Британією та іншими європейськими країнами. Водночас він закликав британських прем’єрів обережніше висловлюватися щодо Москви.