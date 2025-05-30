У Львові інспектори виписали понад 17 тис. штрафів на одній вулиці

Інспектори визначили п’ять основних локацій у Львові, де водії найчастіше порушували правила

У Львові на вулиці Коперника водії найчастіше порушують правила паркування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Управління безпеки та вуличної інфраструктури.

Так на вулиці Коперника було виписано понад 17 тис. штрафів за останні три роки. Загалом інспектори визначили п’ять основних локацій, де водії найчастіше порушували правила паркування:

Вулиця Коперника – 17 172 повідомлення;

Вулиця Листопадового Чину – 15 172 повідомлення;

Вулиця площа Соборна – 10 647 повідомлень;

Вулиця проспект Свободи – 10 126 повідомлень;

Вулиця Валова – 9 880 повідомлень.

Зазначається, що першу пʼятірку вулиць-лідерів обʼєднує одне й те саме порушення – паркування у зоні дії знака «Зупинка заборонена». Також у десятку місць, де водії найчастіше порушують правила паркування входять такі вулиці – Князя Романа, Театральна, Галицька, Героїв УПА та Лазнева.

Нагадаємо, що Верховна Рада може змінити систему штрафів для водіїв, зокрема, скасувати норму про дозволене перевищення швидкості менш ніж на 20 км/год. Відповідний законопроєкт № 13314 вже з’явився на сайті парламенту.

Як повідомлялося, на Хмельниччині суд на 17 тис. грн оштрафував переселенця за порушення правил дорожнього руху (відмова від проходження медичного огляду на стан наркотичного сп’яніння).