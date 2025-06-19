На вокзалах України замайорів біло-чорний прапор: що означають ці кольори

40 залізничників досі перебувають у полоні, ще понад чотириста – зниклі безвісти

Над сотнею вокзалів в Україні підняли біло-чорний Прапор надії, який є символом віри у повернення полонених та зниклих безвісти українців. Про це «Укрзалізниця» повідомила у соцмережі, інформує «Главком».

Над сотнею вокзалів в Україні підняли біло-чорний Прапор надії фото: Укрзалізниця/Facebook

Військові на церемонії підняття пропора фото: Укрзалізниця/Facebook

Виступ бандуриста під час підняття прапора фото: Укрзалізниця/Facebook

«Цей стяг – символ незламної віри в повернення наших полонених захисників, зниклих безвісти, а також вшанування памʼяті тих, хто загинув у неволі», - йдеться у повідомленні.

Біло-чорний Прапор надії на Південному залізничному вокзалі у Києві фото: Укрзалізниця/Facebook

Зазначається, що ініціативу реалізовано у партнерстві УЗ та благодійного фонду «Сталеві», створеного з ініціативи Героя України Сергія Волинського.

«Сьогодні ми піднімаємо Прапор надії, щоб нагадати: ми не зупинимося, поки кожен полонений і кожен зниклий безвісти не повернеться додому. Він складається з білої та чорної смуг. Чорна – про смерть, полон і втрати. Біла – про надію та невпинну боротьбу за своїх. Разом ці кольори зливаються в єдине полотно – символ незламної боротьби за кожного українця, хто ще не вдома», – пояснив Волинський.

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський зауважив, що 40 залізничників досі перебувають у полоні, ще понад чотириста – зниклі безвісти.

В «Укрзалізниці» закликали долучитись до ініціативи та розгорнути Прапор надії, адже так звучатимуть голоси тих, хто чекає на свободу.

Нагадаємо, сьогодні, 19 червня, Україна повернула з російського полону захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. За словами президента, більшість бійців перебували у неволі з 2022 року. У межах обміну було звільнено захисників, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

Як повідомлялося, Росія планує цього тижня кульмінацію кампанії з дискредитації України у контексті обмінів полоненими. Рішення про початок кампанії було ухвалено особисто російським диктатором Володимиром Путіним, а за координацію дій посадовців та миттєве «реагування» російських медіа відповідає один із перших заступників глави адміністрації кремлівського лідера.

До слова, Росія готова повернути Україні ще 3 тис. тіл загиблих військових в рамках обміну полоненими. За даними МВС, на ідентифікацію тіл загиблих українців, переданих Росією, піде понад рік.