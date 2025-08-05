Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

САП шукає поліграфолога після ухвалення закону Зеленського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
САП шукає поліграфолога після ухвалення закону Зеленського
САП шукає кандидатів на посади державної служби
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Спеціаліст відділу внутрішнього контролю здійснюватиме поліграфологічні дослідження працівників прокуратури, які мають допуск до державної таємниці

Сьогодні, 5 серпня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила пошук кандидатів на посади державної служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на САП.

«У зв'язку з набранням чинності Законом України від 31.07.2025 № 4560-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» оголошуємо пошук кандидатів на посаду головного спеціаліста (психолог-поліграфолог) відділу внутрішнього контролю», – йдеться у дописі.

За даними САП, спеціаліст відділу внутрішнього контролю здійснюватиме:

  • поліграфологічні дослідження працівників прокуратури, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь держави-агресора;
  • аналіз психологічних станів працівників під час роботи;
  • психологічну профілактику правопорушень, корупції та інших негативних явищ у роботі працівників прокуратури.

До того ж САП шукає кандидатів на посаду головного спеціаліста відділу управління персоналом.

Нагадаємо, що 22 липня 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану». Насправді ж у цей закон були вмонтовані норми, які послабили незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У цілому підтримали вказаний Закон 263 народних депутатів.

У частини обранців під час голосування, ймовірно, прослідковувалося вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів. Зокрема, в інтерв’ю ЗМІ директор НАБУ Семен Кривонос заявив: величезна частина народних депутатів, які підтримали зменшення повноважень НАБУ і САП, перебуває в умовах конфлікту інтересів.

31 липня Рада відновила незалежність НАБУ та САП, проголосувавши за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533. Появі цього документа передувала низка акцій-протестів в Україні, заяви критичного змісту з боку міжнародних партнерів.

Читайте також:

Теги: САП державна служба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вчорашні мітинги на підтримку НАБУ були трагіфарсом. І ось чому?
Вчорашні мітинги на підтримку НАБУ були трагіфарсом. І ось чому?
23 липня, 15:47
Железняк% законопроєкт 12414 про ліквідацію НАБУ та САП підписав Спікер і передали вже на підпис президенту
Такої швидкості не було всі шість років – нардеп про законопроєкт щодо НАБУ та САП
22 липня, 15:01
Народні депутати визнають свої рішення помилковими
Нардепи, які голосували за обмеження повноважень НАБУ й САП, покаялися: список
25 липня, 10:54
Обмеження незалежності НАБУ й САП та атака на Суми. Головне за 22 липня
Обмеження незалежності НАБУ й САП та атака на Суми. Головне за 22 липня
22 липня, 21:00
Ніна Южаніна одна з небагатьох із «Європейської солідарності», яка голосувала за законопроєкт № 12414
Соратниця Порошенка пояснила, чому підтримала скандальний закон про НАБУ та САП
23 липня, 15:20
Руслан Кравченко заявив, що в кожному органі є такі справи, які не розслідуються і це треба виправляти
Кравченко пояснив, які повноваження надав йому новий закон про НАБУ та САП
23 липня, 16:53
Матюки на картонках: мережа обговорює нове явище в історії українських протестів
Матюки на картонках: мережа обговорює нове явище в історії українських протестів
24 липня, 16:37
У Києві з’явився банер із написом: «Вацак давить НАБУ тортами і Ролс-Ройсами»
У центрі Києва з’явився банер «Вацак давить НАБУ тортами і Ролс-Ройсами»
28 липня, 12:15
За «антинабушний» законопроєкт проголосувало 263 нардепи
НАЗК повідомило, чи переслідуватиме нардепів, які скасовували незалежність НАБУ (документ)
3 серпня, 11:00

Суспільство

Скільки військових повернулися на службу після СЗЧ: статистика
Скільки військових повернулися на службу після СЗЧ: статистика
Починатиметься з 14 років: підготовка до спротиву замінить стару модель військової освіти в Україні
Починатиметься з 14 років: підготовка до спротиву замінить стару модель військової освіти в Україні
САП шукає поліграфолога після ухвалення закону Зеленського
САП шукає поліграфолога після ухвалення закону Зеленського
СБУ затримала IT-фахівця, який у «прямому ефірі» коригував удари по Києву
СБУ затримала IT-фахівця, який у «прямому ефірі» коригував удари по Києву
«Обережно». Синоптикиня розповіла, на яку погоду очікувати 6 серпня
«Обережно». Синоптикиня розповіла, на яку погоду очікувати 6 серпня
На Закарпатті чоловік влаштував стрілянину по поліцейських
На Закарпатті чоловік влаштував стрілянину по поліцейських

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
4066
Трамп демонструє дивну поведінку: про що це може свідчити
3291
«Красотка из Лисичанска». Як російська пропаганда створювала нову Зою Космодем'янську
2617
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2471
Критерії, які вказують, що війна добігає кінця

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Вчора, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Вчора, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua