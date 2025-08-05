САП шукає поліграфолога після ухвалення закону Зеленського

Спеціаліст відділу внутрішнього контролю здійснюватиме поліграфологічні дослідження працівників прокуратури, які мають допуск до державної таємниці

Сьогодні, 5 серпня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила пошук кандидатів на посади державної служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на САП.

«У зв'язку з набранням чинності Законом України від 31.07.2025 № 4560-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» оголошуємо пошук кандидатів на посаду головного спеціаліста (психолог-поліграфолог) відділу внутрішнього контролю», – йдеться у дописі.

За даними САП, спеціаліст відділу внутрішнього контролю здійснюватиме:

поліграфологічні дослідження працівників прокуратури, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь держави-агресора;

аналіз психологічних станів працівників під час роботи;

психологічну профілактику правопорушень, корупції та інших негативних явищ у роботі працівників прокуратури.

До того ж САП шукає кандидатів на посаду головного спеціаліста відділу управління персоналом.

Нагадаємо, що 22 липня 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану». Насправді ж у цей закон були вмонтовані норми, які послабили незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У цілому підтримали вказаний Закон 263 народних депутатів.

У частини обранців під час голосування, ймовірно, прослідковувалося вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів. Зокрема, в інтерв’ю ЗМІ директор НАБУ Семен Кривонос заявив: величезна частина народних депутатів, які підтримали зменшення повноважень НАБУ і САП, перебуває в умовах конфлікту інтересів.

31 липня Рада відновила незалежність НАБУ та САП, проголосувавши за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533. Появі цього документа передувала низка акцій-протестів в Україні, заяви критичного змісту з боку міжнародних партнерів.