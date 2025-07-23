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Кравченко пояснив, які повноваження надав йому новий закон про НАБУ та САП

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Кравченко пояснив, які повноваження надав йому новий закон про НАБУ та САП
Руслан Кравченко заявив, що в кожному органі є такі справи, які не розслідуються і це треба виправляти
фото з відкритих джерел

Нові повноваження дозволяють генпрокурору створити спільну слідчу групу з НАБУ та іншими правоохоронними органами

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що нові повноваження, які він отримав після ухвалення закону щодо НАБУ та САП, допоможуть «дати нову енергію» кримінальним провадженням, що «роками не розслідуються». Про це він заявив на брифінгу, передає «Главком».

«Можливо не розслідуються, я не хочу звинувачувати нікого. У кожному органі є такі справи, які не розслідуються і треба виправляти. У мої повноваження, які можуть мені надати, я можу зробити групу прокурорів з числа генеральної прокуратури, САП, додати нових працівників», – сказав він.

Кравченко наголосив, що нові повноваження також дозволяють генпрокурору створити спільну слідчу групу з НАБУ та іншими правоохоронними органами. 

«Я також можу в разі встановлення неефективності передати іншому правоохоронному органу для продовження досудового розслідування, для досягнення однієї мети. Мої повноваження дадуть можливість генеральному прокурору допомогти НАБУ чи попросити допомогу НАБУ в інших провадженнях, які розслідують інші, наприклад ДБР, СБУ. Це спільна можливість одне одному допомагати», – каже прокурор.

Раніше генпрокурор відповів, чи планує звільняти працівників САП.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати. Якщо коротко, цей закон перетворює НАБУ і САП на залежні від генерального прокурора інституції.

Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП «Главком» писав тут. Даний документ підтримали 19 народних обранців з опозиції. Соратниця Порошенка пояснила, чому підтримала закон.

Зеленський прокоментував цей закон, заявивши, що в Україні «антикорупційна інфраструктура працюватиме, але без російських впливів». Він також заявив, що генпрокурор «налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону».

Сьогодні стало відомо, що нардепи підготували новий законопроєкт для скасування змін, які обмежують НАБУ та САП.

 

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Теги: НАБУ САП Руслан Кравченко Генпрокурор

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