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Такої швидкості не було всі шість років – нардеп про законопроєкт щодо НАБУ та САП

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Такої швидкості не було всі шість років – нардеп про законопроєкт щодо НАБУ та САП
Железняк% законопроєкт 12414 про ліквідацію НАБУ та САП підписав Спікер і передали вже на підпис президенту
колаж: glavcom.ua

Законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ та САП переданий президенту

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що законопроєкт №12414, який, за його словами, стосується ліквідації НАБУ та САП, був блискавично підписаний Спікером Верховної Ради та вже переданий на підпис Президенту України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ярослава Железняка.

«Що і треба було довести: законопроєкт 12414 про ліквідацію НАБУ та САП підписав Спікер і передали вже на підпис Президенту!!! Такої швидкості не було всі 6 років….», – написав нардеп.

Такої швидкості не було всі шість років – нардеп про законопроєкт щодо НАБУ та САП фото 1
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Як відомо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати. 

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом не підписувати законопроєкт №12414, ухвалений сьогодні у Верховній Раді. За словами Кривоноса, цей документ фактично переводить діяльність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у залежний режим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресбрифінг НАБУ.

Семен Кривонос заявив під час пресбрифінгу: «Дві незалежні інституції – НАБУ і САП фактично повністю переводяться в залежний режим. Ми виступаємо категорично проти цього. Зараз іще є підпис президента України і ми просимо не підписувати цей законопроект, повернути його з відповідним вето».

Нагадаємо, як зазначає нардепка Анастасія Радіна, правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями:

  • бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;
  • надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки і витребовувати матеріали будь-яких справ;
  • передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам;
  • передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

Законопроєкт №12414 було зареєстровано 16 січня 2025 року.

Водночас НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

«Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури. Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована. Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні», – йдеться у зверненні.

Як повідомлялося, після раптових обшуків у НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, які відбулися 21 липня, в українському політикумі почали курсувати версії про те, що наступним етапом стане переформатування роботи правоохоронних органів. Співрозмовники «Главкома» у парламенті та силових органах припускають, що влада «елегантним способом» може, наприклад, об’єднати НАБУ і БЕБ в один орган.

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Теги: НАБУ САП законопроєкт Верховна Рада

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