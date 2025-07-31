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Рада відновила незалежність НАБУ та САП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Рада відновила незалежність НАБУ та САП
Парламент проголосував за законопроєкт президента Зеленського
скріншот з відео

Законопроєкт скасовує скандальні положення та відновлює незалежність антикорупційних органів

Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт №13533 про незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він повертає старі норми, які прибрали минулим голосуванням, а також запроваджує перевірки на поліграфі для посадовців правоохоронних органів, які володіють державною таємницею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Рішення ухвалив 331 народний депутат. Крім того, 326 парламентарів проголосували, аби законопроєкт було невідкладно підписано. Раніше НАБУ і САП, які взяли участь у підготовці тексту, закликали Раду ухвалити ініціативу президента.

Рада відновила незалежність НАБУ та САП фото 1

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати. Декілька народних депутатів зазначили, що голосування за законопроєкт було помилкою. Зокрема, депутат Ростислав Тісик від партії «Слуга народу» заявив, що у політиці бувають помилкові рішення. 

24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує «реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів». Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

До слова, 30 липня правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав президентський проєкт закону про НАБУ та САП. На запитання «Главкома», які настрої обранців перед сесією, поінформований депутат відповів: «Будуть підтримувати президентський законопроєкт».

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Теги: Верховна Рада НАБУ САП

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