Нардепи, які голосували за обмеження повноважень НАБУ й САП, покаялися: список

Народні депутати висловилися щодо прийнятого закону №12414 та закликали до швидкого виправлення ситуації

Після хвилі занепокоєння з боку міжнародних партнерів народні депутати, які раніше проголосували за законопроєкт №12414, що обмежував незалежність НАБУ та САП, почали публічно визнавати свої помилки та закликати до їх негайного виправлення. Про це повідомляє «Главком».

Таміла Ташева: «Помилки слід визнавати і виправляти»

Народна депутатка від партії «Голос» Таміла Ташева, яка проголосувала «за» законопроєкт №12414, визнала своє рішення непростим, ухваленим «в умовах стислих термінів та обмеженої поінформованості». Вона зазначила, що її голосування викликало чимало гнівних реакцій, включно з «ксенофобськими випадами», які вона вважає неправильними.

Ташева підкреслила, що головне зараз – це термінове вирішення питання. Вона висловила повну підтримку невідкладному законопроєкту №13533, внесеному президентом, який, за її словами, розроблявся за участі НАБУ, САП та відповідає всім суспільним і міжнародним запитам.

«Всі помиляються – важливо визнавати це і виправляти. Але ключова різниця України від авторитарних режимів і нашого ворога у тому, що ми чуємо та прислухаємось до людей. Ми бачимо суспільство, ми реагуємо на його турботу», – заявила Ташева.

Павло Бакунець: «Повинні дослухатися до думки громадян»

Член депутатської групи «Довіра» Павло Бакунець, також визнав, що українське суспільство проти закону №12414. «Саме суспільство і делегувало депутатів у Верховну Раду. Тому ми повинні дослухатися до думки громадян!» – заявив нардеп.

Бакунець запевнив, що про ліквідацію НАБУ чи САП не йдеться, і ці органи зберігають свої повноваження. Він готовий негайно повертатися до сесійної зали, щоб працювати над покращенням антикорупційного законодавства та закликав керівництво Веховної Ради якнайшвидше скликати сесію.

«Слуги народу» визнають прорахунки

Подібні заяви пролунали й від представників фракції «Слуга народу»:

Ростислав Тістик: «У політиці бувають помилкові рішення. Сила демократії в тому, що суспільство має голос, а політики мають чути цей голос! Очікую на президентський законопроєкт».

Василь Мокан: «Особисто своє голосування за #12414 вважаю першим серйозним прорахунком за час каденції. Помилки слід визнавати. Будуть зроблені висновки щоби такого більше ніколи не повторилося». Він підкреслив, що завжди підтримував антикорупційні ініціативи та усвідомлює стратегічність євроінтеграційного курсу.

Жан Беленюк: «Помилився. Я відчуваю особисту відповідальність і не шукаю виправдань. Моє завдання зараз – допомогти виправити ситуацію максимально швидко й прозоро».

Сергій Штепа: Розгорнуто пояснив свою позицію, зазначивши, що голосував «ЗА», будучи впевненим в узгодженні законопроєкту з партнерами. «Якби це було відомо мені заздалегідь – я б не натиснув «За»», – заявив Штепа, підкресливши, що євроінтеграція є «червоною лінією». Він також визнав, що законопроєкт 12414 був помилкою і закликав до комплексної реформи антикорупційних органів, яка не передбачатиме суттєвої реорганізації НАБУ та САП.

Едуард Прощук: Народний депутат зазначив, що найсильнішою позицією, яку вони можуть запропонувати – визнання помилки. «Голосував за законопроєкт №12414, бо сподівався на реорганізацію НАБУ і САП, узгоджену з нашими міжнародними партнерами, що це – про вдосконалення, а не про обмеження незалежності цих установ. Але все виявилося геть не так».

Як відомо, за законопроєкт №12414, що фактично знищує незалежності САП та НАБУ, проголосували 263 нардепи. Найбільше голосів «за» дала фракція «Слуга народу».