У Києві проходить мітинг за незалежність НАБУ і САП (фото, відео)

На акції переважно зібралися студенти, молоді люди, але зустрічаються пенсіонери і навіть діти

У середу 30 липня на площі біля театру ім. Івана Франка в Києві знову триває акція протесту проти закону, який фактично обмежує повноваження НАБУ і САП. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома» з місця події.

Мітингувальники вийшли на протест із вимогою до депутатів Верховної Ради проголосувати за законопроєкт №13533, який вніс президент Володимир Зеленський. Голосування має відбутися в четвер 31 липня.

У середу 30 липня на площі біля театру ім. Івана Франка в Києві знову триває акція протесту проти закону, який фактично обмежує повноваження НАБУ і САП. pic.twitter.com/Rzyti4xLli — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 30, 2025

Традиційно пролунав гімн України. Звучать гасла «На*уя мені система, що працює проти мене?», «Влада – це народ», «Корупція вбиває», «Приймайте закон», «Стояли, стоїмо і будемо стояти», які пишуть навіть на парасольках.

фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

За приблизними підрахунками поліції, попри дощову погоду, на мітинг зібралося близько 5 тис. людей. Переважно на протесті студенти, молоді люди, але зустрічаються пенсіонери і навіть діти.

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фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Також, як повідомляє «Главком», протестувальники вимагають призначити голову БЕБ (сьогодні уряд знову не призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки. При цьому Україна мала призначити нового директора БЕБ до 31 липня 2025 року – це одна з вимог МВФ для надання фінансової допомоги, – «Главком») та відновити трансляції засідань Ради.

фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати. Декілька народних депутатів зазначили, що голосування за законопроєкт було помилкою. Зокрема, депутат Ростислав Тісик від партії «Слуга народу» заявив, що у політиці бувають помилкові рішення.

24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує «реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів». Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Як відомо, 31 липня парламент розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП.

До слова, 30 липня правоохоронний Комітет Верховної Ради підтримав президентський проєкт закону про НАБУ та САП. На запитання «Главкома», які настрої обранців перед завтрашньою сесією, поінформований депутат відповів: «Будуть підтримувати президентський законопроєкт».