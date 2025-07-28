У центрі Києва з’явився банер «Вацак давить НАБУ тортами і Ролс-Ройсами»

Протестувальники, що вийшли на акцію в підтримку НАБУ і САП, вимагають розслідувань проти конкретних одіозних політиків

На мітингу на підтримку антикорупційних органів, що відбувся у Києві 27 липня, з’явився банер із написом: «Вацак давить НАБУ тортами і Ролс-Ройсами». Так окремі учасники протесту відреагували на голосування впливового народного депутата Геннадія Вацака з Вінниччини за законопроєкт №12414, який, за словами правозахисників і міжнародних партнерів, послаблює незалежність НАБУ і САП, фактично передаючи ключові повноваження Генпрокурору.

Протест триває вже шостий день поспіль, і активісти щодня виходять на вулиці, вимагаючи ветувати або скасувати закон, який, на їхню думку, є ударом по антикорупційній реформі.

Нагадаємо, Вацака, як свідчать журналістські розслідування, володіє кількома елітними Rolls-Royce та декларує лише 2 млн грн доходу. Вацак також відомий своїм покровительством Московській церкві на Вінниччині.

«Якщо президент справді хоче захистити незалежність НАБУ, то має діяти, а не лише говорити. І почати з таких, як Вацак. Бо інакше це виглядає як змова: закон пишуть ті, кого НАБУ мало би розслідувати», – зазначили активісти, які принесли цю картонку на мітинг. Свої імена вони називати відмовилися.

Раніше директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що частина депутатів, які підтримали скандальний закон, можуть діяти в умовах конфлікту інтересів, адже є фігурантами або потенційними підозрюваними у справах НАБУ.