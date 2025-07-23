Соратниця Порошенка пояснила, чому підтримала скандальний закон про НАБУ та САП
Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП звужує можливості для проникнення до житла без ухвали суду
Член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардепка від фракції «Європейська солідартність» Ніна Южаніна пояснила, чому вчора проголосувала за законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень НАБУ та САП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепки.
«Я вчора на багатьох тимчасових комісіях пояснювала своє рішення при голосуванні. Мені це було робити не просто, адже мало хто хотів чути. А зараз зʼявилися коментарі в соцмережі, які некоректно трактують зміст змін до частини третьої статті 233 Кримінального процесуального кодексу України, внесених у рамках законопроєкту № 12414», – йдеться в повідомленні.
Нардепка пояснила, що закон не передбачає надання правоохоронним органам загального дозволу проникати до житла без рішення суду, як це пишуть в соцмережах. Навпаки – вона звужує та чітко окреслює виняткові обставини, за яких це допустимо. Хоча раніше дозволялося проникнення до житла без рішення суду у будь-яких невідкладних випадках, пов’язаних з врятуванням життя людей, порятунком майна, або безпосереднім переслідуванням підозрюваних осіб.
«Це формулювання було надто широким і допускало зловживання, адже не містило жодних обмежень щодо характеру злочинів чи конкретних загроз», – додала вона.
За словами Южаніної, ухвалений документ дозволяє проникнення без ухвали суду лише у таких випадках:
- врятування життя людей або запобігання безпосередній загрозі їхньому здоров’ю, статевій свободі чи особистій безпеці;
- безпосереднє переслідування підозрюваних у чітко визначених злочинах - наприклад, умисному вбивстві, терористичному акті, катуванні, зґвалтуванні, викраденні людей тощо;
- невідкладне вилучення або збереження доказів, але виключно у межах цих самих тяжких злочинів.
«Отже, правка не надає «нових прав» для слідчих.Навпаки – правка встановлює чіткі межі допустимості проникнення до житла без рішення суду; перешкоджає свавільному застосуванню обшуків; зміцнює гарантії прав людини», – додала поямнила парламентарка.
Нагадаємо, вчора Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.
Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП «Главком» писав тут. Даний документ підтримали 19 народних обранців з опозиції.
Сьогодні стало відомо, що нардепи підготували новий законопроєкт для скасування змін, які обмежують НАБУ та САП.