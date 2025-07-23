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Соратниця Порошенка пояснила, чому підтримала скандальний закон про НАБУ та САП

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Соратниця Порошенка пояснила, чому підтримала скандальний закон про НАБУ та САП
Ніна Южаніна одна з небагатьох із «Європейської солідарності», яка голосувала за законопроєкт № 12414
фото з відкритих джерел

Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП звужує можливості для проникнення до житла без ухвали суду

Член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардепка від фракції «Європейська солідартність» Ніна Южаніна пояснила, чому вчора проголосувала за законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень НАБУ та САП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепки.

«Я вчора на багатьох тимчасових комісіях пояснювала своє рішення при голосуванні. Мені це було робити не просто, адже мало хто хотів чути. А зараз зʼявилися коментарі в соцмережі, які некоректно трактують зміст змін до частини третьої статті 233 Кримінального процесуального кодексу України, внесених у рамках законопроєкту № 12414», – йдеться в повідомленні.

Нардепка пояснила, що закон не передбачає надання правоохоронним органам загального дозволу проникати до житла без рішення суду, як це пишуть в соцмережах. Навпаки – вона звужує та чітко окреслює виняткові обставини, за яких це допустимо. Хоча раніше дозволялося проникнення до житла без рішення суду у будь-яких невідкладних випадках, пов’язаних з врятуванням життя людей, порятунком майна, або безпосереднім переслідуванням підозрюваних осіб.

«Це формулювання було надто широким і допускало зловживання, адже не містило жодних обмежень щодо характеру злочинів чи конкретних загроз», – додала вона.

За словами Южаніної, ухвалений документ дозволяє проникнення без ухвали суду лише у таких випадках:

  • врятування життя людей або запобігання безпосередній загрозі їхньому здоров’ю, статевій свободі чи особистій безпеці;
  • безпосереднє переслідування підозрюваних у чітко визначених злочинах - наприклад, умисному вбивстві, терористичному акті, катуванні, зґвалтуванні, викраденні людей тощо;
  • невідкладне вилучення або збереження доказів, але виключно у межах цих самих тяжких злочинів.

«Отже, правка не надає «нових прав» для слідчих.Навпаки – правка встановлює чіткі межі допустимості проникнення до житла без рішення суду; перешкоджає свавільному застосуванню обшуків; зміцнює гарантії прав людини», – додала поямнила парламентарка.

Соратниця Порошенка пояснила, чому підтримала скандальний закон про НАБУ та САП фото 1

Нагадаємо, вчора Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП «Главком» писав тут. Даний документ підтримали 19 народних обранців з опозиції.

Сьогодні стало відомо, що нардепи підготували новий законопроєкт для скасування змін, які обмежують НАБУ та САП.

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Теги: НАБУ САП Верховна Рада Ніна Южаніна Європейська солідарність

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