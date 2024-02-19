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Виклик екстреної допомоги жестовою мовою: МОЗ запустило пілотний проєкт

Катерина Іванова
glavcom.ua
Виклик екстреної допомоги жестовою мовою: МОЗ запустило пілотний проєкт
Єдиний номер екстреної допомоги 112 запровадять на всій території України до кінця 2024 року
фото з відкритих джерел

Мета неголосового виклику – забезпечити доступ до виклику бригади екстреної допомоги для людей із порушеннями слуху та мовлення

У деяких регіонах України діє пілотний проєкт із неголосового виклику бригади екстреної допомоги. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Зазначається, що допомогу можна викликати, надіславши смс чи зробивши відеовиклик на номер 112. Під час відеовиклику працюють оператори, що володіють жестовою мовою.

Функція діє в межах запровадження єдиної лінії екстреної допомоги, яка обʼєднує в собі всі служби (101, 102, 103, 104). Створення та впровадження системи 112 є одним із зобов’язань України в межах угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

«Мета неголосового виклику – забезпечити доступ до виклику бригади екстреної допомоги для людей із порушеннями слуху та мовлення. Окрім цього, така послуга корисна для тих, хто не говорить або погано володіє українською і тому не може в телефонній розмові швидко й чітко пояснити причину виклику», – зазначили в МОЗ.

Проєкт – спільна робота Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров’я України. З початку запуску в липні та до грудня 2023 року лише в місті Києві на номер 112 надійшло 46 повідомлень, 41 виклик із залученням операторів, що володіють жестовою мовою, і 20 смс-повідомлень.

Міністерство внутрішніх справ підкреслило, що єдиний номер екстреної допомоги 112 буде запроваджено на території України до кінця грудня 2024 року. Наразі сервіси Служби 112 доступні для мешканців м. Києва, Київської, Житомирської, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, Україна вперше лікуватиме безпліддя за державні кошти.

Направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій  бюджетним коштом проводитимуться винятково за медичними показами.

Стало відомо, що Мінздоров'я планує запустити сервіс доставки ліків.

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Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна робота жестова мова

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