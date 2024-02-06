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Українці інтегрувалися в Естонії: як змінилися потреби біженців у допомозі за два роки

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Українці інтегрувалися в Естонії: як змінилися потреби біженців у допомозі за два роки
Якщо раніше біженцям насамперед була потрібна фінансова підтримка, то тепер вони потребують вивчення мови, освіти та професійних навичок
фото з відкритих джерел

Багатьом українцям вдалося працевлаштуватися в Естонії, а 93% їхніх дітей ходять до школи

Українські біженці в Естонії добре інтегрувалися і нині більше потребують допомоги із довгостроковими проблемами. Про це пише err.ee.

Повідомляється, що з початку повномасштабної війни за тимчасовим захистом в Естонії звернулися понад 50 тис українців. За два роки плани та потреби біженців змінилися, заявила представник УВКБ ООН у країнах Північної Європи та Балтії Анніка Сандлунд.

«Змінюється те, що нам не потрібно надавати стільки прямої матеріальної підтримки. Натомість вивчення мови, психічне здоров’я, навчання професійним навичкам і загальна освіта є ключовими питаннями», – розповіла вона.

Сандлунд наголосила, що Естонія досягла певних успіхів в інтеграції біженців, оскільки багато українських дітей навчається в естонських школах.

«Порівняно з іншими країнами, в Естонії найбільша кількість дітей з України, які знайшли шлях до місцевих шкіл – 93% всіх дітей-біженців. Це велике досягнення, у багатьох інших європейських країнах менше половини», – зазначила вона і додала, що багатьом дорослим біженцям вдалося знайти роботу в країні.

Очікується, що кількість українців, які звернулися в Естонії за тимчасовим захистом, цього року сягне 55 тис осіб. На підтримку біженців у 2024 році громадські організації країни витратять майже 10 млн євро.

До слова, підтримка біженців з України у Естонії поступово зростає. Якщо у вересні 2023 року підтримка прийому українських біженців впала в Естонії до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни Росії проти України, то в грудні вона знову почала рости. Про це свідчать результати опитування, проведеного фірмою Turu-uuringute AS на замовлення Державної канцелярії

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Теги: Естонія навчання біженці українці робота

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