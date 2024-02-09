Який вигляд має новий іспит з української мови. Роз’яснення

З 2024 року іспит триває 60 хвилин та складається з 30 тестових завдань

Голова Комісії зі стандартів держмови: У 2023 році іспити склали 71,9 тис. людей

Структура іспиту на знання державної мови визначена у постанові Кабінету міністрів «Про затвердження Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою» №409 (зі змінами). Цей документ від кінця жовтня 2023 року зазнав змін, і вже з 2024 року іспит триває 60 хвилин та складається з 30 тестових завдань, одного письмового та одного усного завдання. Про це в інтерв'ю «Главкому» висловила очільниця Національної комісії зі стандартів державної мови Юлія Чернобров.

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«У тесті претендентові запропоновано виконати різні завдання, які перевіряють вміння дотримуватися культури мови, повністю розуміти прочитаний текст, аналізувати й інтерпретувати висновки та висновки автора. Письмове завдання відкритого типу передбачає створення тексту на задану тему. Це завдання перевіряє вміння письмово створювати текст відповідно до мети та завдань спілкування. Під час виконання письмової частини іспиту претендент має двічі прослухати короткий текст, у якому буде окреслена проблема, зреферувати почуте і письмово висловитися щодо проблеми.

Усна частина іспиту передбачає виголошення монологу на одну з обраних тем. Претендент має продемонструвати вміння усно формулювати думку відповідно до мети та завдань спілкування», – розповіла очільниця Комісії.

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За її словами, іспитова робота формується методом довільного вибору завдань із Банку завдань. Так само теми для письма і говоріння випадають зовсім непередбачувано. Ніхто не знає, які завдання отримає. Навіть в одній іспитовій аудиторії кожен претендент має свій унікальний варіант.

Загалом, у 2023 році іспити склали 71,9 тис. людей. Серед них 722 людини, які претендують на громадянство. Деталі – у табличці.

За словами Чорнобров, упродовж 2021 року було видано 84 285 сертифікатів. З 24 лютого 2022 року по грудень 2023 року – 130 тис. Всього за весь час трохи більше ніж 220 тис.

«Комісія не веде обліку тих претендентів, які відповідно до закону з метою отримання державного сертифіката вперше, або задля підвищення підтвердженого рівня володіння державною мовою можуть повторно складати іспит на рівень володіння державною мовою необмежену кількість разів, але не частіше одного разу на чотири місяці», – додала вона.

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Раніше повідомлялось, що з іспиту на знання державної мови було вилучено частини «Слухання» і «Письмо».