Головна Країна Культура
search button user button menu button

Який вигляд має новий іспит з української мови. Роз’яснення

Христина Петренко
glavcom.ua
Який вигляд має новий іспит з української мови. Роз’яснення
З 2024 року іспит триває 60 хвилин та складається з 30 тестових завдань
фото ілюстративне

Голова Комісії зі стандартів держмови: У 2023 році іспити склали 71,9 тис. людей

Структура іспиту на знання державної мови визначена у постанові Кабінету міністрів «Про затвердження Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою» №409 (зі змінами). Цей документ від кінця жовтня 2023 року зазнав змін, і вже з 2024 року іспит триває 60 хвилин та складається з 30 тестових завдань, одного письмового та одного усного завдання. Про це в інтерв'ю «Главкому» висловила очільниця Національної комісії зі стандартів державної мови Юлія Чернобров.

«У тесті претендентові запропоновано виконати різні завдання, які перевіряють вміння дотримуватися культури мови, повністю розуміти прочитаний текст, аналізувати й інтерпретувати висновки та висновки автора. Письмове завдання відкритого типу передбачає створення тексту на задану тему. Це завдання перевіряє вміння письмово створювати текст відповідно до мети та завдань спілкування. Під час виконання письмової частини іспиту претендент має двічі прослухати короткий текст, у якому буде окреслена проблема, зреферувати почуте і письмово висловитися щодо проблеми.

Усна частина іспиту передбачає виголошення монологу на одну з обраних тем. Претендент має продемонструвати вміння усно формулювати думку відповідно до мети та завдань спілкування», – розповіла очільниця Комісії.

За її словами, іспитова робота формується методом довільного вибору завдань із Банку завдань. Так само теми для письма і говоріння випадають зовсім непередбачувано. Ніхто не знає, які завдання отримає. Навіть в одній іспитовій аудиторії кожен претендент має свій унікальний варіант.

Загалом, у 2023 році іспити склали 71,9 тис. людей. Серед них 722 людини, які претендують на громадянство. Деталі – у табличці.

Який вигляд має новий іспит з української мови. Роз’яснення фото 1

За словами Чорнобров, упродовж 2021 року було видано 84 285 сертифікатів. З 24 лютого 2022 року по грудень 2023 року – 130 тис. Всього за весь час трохи більше ніж 220 тис.

«Комісія не веде обліку тих претендентів, які відповідно до закону з метою отримання державного сертифіката вперше, або задля підвищення підтвердженого рівня володіння державною мовою можуть повторно складати іспит на рівень володіння державною мовою необмежену кількість разів, але не частіше одного разу на чотири місяці», – додала вона.

Раніше повідомлялось, що з іспиту на знання державної мови було вилучено частини «Слухання» і «Письмо». 

Читайте також:

Теги: мова робота громадянство іспит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

По всій Україні нараховується 535 центрів зайнятості
Центри зайнятості пропонуватимуть безробітним вакансії в ЗСУ – Міноборони
16 сiчня, 08:58
Депутатка вважає, що невиконання депутатами своїх обов’язків є приводом звернути увагу на їхню профпридатність
Лідерка «Слуги народу» відреагувала на поведінку соратників-лобістів Московської церкви у парламенті
17 сiчня, 08:33
Мережко наголосив, що Конституція України не забороняє множинне громадянство
Соратник президента заперечив, що Конституція забороняє громадянам України мати паспорти інших країн
25 сiчня, 17:50
Янукович зі своєю охороною за часи президенства
Охорона Януковича, яка допомогла йому втекти, отримала підозру (відео)
11 сiчня, 17:05
Зеленський повідомив, про нові безпекові гарантії для України
Зеленський анонсував хороші новини щодо ППО
14 сiчня, 21:17
Роботодавці столиці готові платити працівникам високі зарплати, натомість вони висувають серйозні вимоги до їх кваліфікації та досвіду роботи
Десять найбільш затребуваних професій у Києві: хто може отримати понад 40 тис. грн
17 сiчня, 12:11
Літак S7 Airlines
Три інциденти за три дні: як російські літаки намагаються літати під санкціями
30 сiчня, 12:31
Зеленський повідомив про нові оборонні пакети від партнерів
Зеленський розповів, хто є мішенню Росії у війні
3 лютого, 18:51
Австралійські політики погодили так зване право на відключення, яке стане законом, коли досягнуть угоди щодо ширшого пакета змін у трудових відносинах
Шеф турбує у вихідні? Австралія посилює відповільність роботодавців
7 лютого, 20:23

Культура

Пам’ятку знести чи внести? Як працюватиме реєстр об’єктів культурної спадщини
Пам’ятку знести чи внести? Як працюватиме реєстр об’єктів культурної спадщини
Який вигляд має новий іспит з української мови. Роз’яснення
Який вигляд має новий іспит з української мови. Роз’яснення
Президент обрав двох представників до наглядової ради Українського культурного фонду
Президент обрав двох представників до наглядової ради Українського культурного фонду
Нові іспити на знання української мови для держслужбовців. Що змінилося
Нові іспити на знання української мови для держслужбовців. Що змінилося
Фанцузька королева була українкою. Чи знають про це у посольстві України у Франції?
Фанцузька королева була українкою. Чи знають про це у посольстві України у Франції?
Музей Голодомору-геноциду отримає наглядову та експертну ради: на що це вплине
Музей Голодомору-геноциду отримає наглядову та експертну ради: на що це вплине

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Українських військовополонених не було на борту Іл-76 – Данілов
13K
Відставка Залужного: у пропагандистки сталась істерика
12K
Час оновити керівництво ЗСУ. Зеленський розказав, яку пропозицію зробив Залужному
11K
«Дехто уже живе у наметах»: генерал налякав труднощами, з якими зіштовхнуться біженці у Канаді
8070
Московська церква пішла війною проти директора заповідника Києво-Печерської лаври
7883
Війна в Україні закінчиться за тижні, якщо... Путін назвав умову

Новини

Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України
Сьогодні, 12:17
Пожежі у Росії, ворог атакував Харківщину: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Дощ і сніг в низці областей: прогноз погоди на 9 лютого
Сьогодні, 04:50
Міжнародний день стоматолога. Які свята відзначаємо 9 лютого
Сьогодні, 00:15
Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:50
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua