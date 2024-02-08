Головна Техно Телеком
search button user button menu button

5G в Україні: Федоров розповів, коли запустять пілотний проєкт

Катерина Іванова
glavcom.ua
5G в Україні: Федоров розповів, коли запустять пілотний проєкт
Федоров анонсував також анансував створення цифрової платформи для моніторингу кримінальних справ проти бізнесу та велику реформу в освіті
фото: пресслужба Мінцифри

За словами міністра цифрової трансформації, війна впливає на частоти, «саме через це може не вийти, але варто спробувати»

Пілотний проект 5G-зв'язку в Україні може бути запущений уже в поточному році. Про це в інтерв’ю Forbes Україна заявив віце-премʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«З 2019 року, коли я прийшов на посаду, ми зробили більше, аніж планували. В нас було чотири ключові напрямки: послуги, цифрова економіка, цифрові навички та сфера телекомунікацій», – розповів Федоров.

Він наголосив, що у 2019 році було відразу зроблено перерозподіл частот, для того щоб активно розвивався 4G. Тож пілот 5G, хоча б локально, ймовірно, вийде зупистити у 2024 році. Також міністр зауважив, що повномасштабна війна впливає на частоти, які для цього потрібні, проте «спробувати варто».

«Я вірю в підприємців та бізнес. Не вірю в роль держави в економіці. Не вважаю, що вона має займати важливе місце. Потрібно максимально все відпускати, тому, наприклад, існує «Дія.City», – підкреслив очільник Мінцифри.

Також Михайло Федоров акцентував, що йому б хотілося запустити більше проєктів, пов’язаних з інноваціями для бізнесу, – стимулів, які б змушували модернізувати підприємства. Наприклад, грантову програму, яка фінансово підтримує інновації: від запровадження CRM-систем до нових технологій виробництва. 

Раніше Федоров анонсував нову послугу онлайн-шлюбів за допомогою відео.

«Плануємо найближчим часом запустити онлайн-шлюб. Можна буде просто одружитися в «Дії» за допомогою відео. Це буде також дуже технологічно», – сказав Федоров в ефірі національного телемарафону.

Віцепрем'єр не захотів розкривати більше деталей нового сервісу, але наголосив, що там буде багато цікавих елементів цього процесу.

Стало відомо, що санкції залишили Росію без 5G як мінімум до 2030 року.

Читайте також: Кінець епохи Nokia. Компанія HMD Global планує ребрендинг
Теги: відео міністр санкції війна бізнес послуги Михайло Федоров Nokia пілот економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стало відомо, що КНДР постачає Росії балістичні ракети, які та використовує для обстрілів України
Словаччина відмовляється засуджувати постачання ракет з Північної Кореї до РФ
10 сiчня, 17:28
Україна отримала понад 32 млн грн підсанкційних осіб
Україна отримала перші кошти від підсанкційних осіб
30 сiчня, 20:01
Колишнього топменеджера «Нафтогазу» Андрія Коболєва судять за незаконні виплати на понад 229 млн грн
Друзі Коболєва передумали: вимагають повернути мільйони пожертв на заставу Судові справи
19 сiчня, 10:35
Міністр оборони України Рустем Умєров на форумі в Давосі
Виведення армії РФ з України: Умєров пропонує створити міжнародну групу
14 сiчня, 22:45
Міноборони пояснили, що реалізація законопроєкту сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних
Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо цифровізації армії
16 сiчня, 14:37
Аушріне Армонайте
Литовська міністерка запропонувала громадянам «вкласти заощадження в танк»
20 сiчня, 16:59
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Вибори у США: рейтинг Байдена впав до найнижчого рівня
1 лютого, 02:21
В Угорщині відбулась спроба держперевороту
В Угорщині відбулась спроба держперевороту
25 сiчня, 17:58
Американський медійник-українофоб заявив, що готувався до цього «протягом багатьох місяців»
Відомий американський пропагандист візьме інтерв'ю у Путіна
6 лютого, 22:09

Телеком

5G в Україні: Федоров розповів, коли запустять пілотний проєкт
5G в Україні: Федоров розповів, коли запустять пілотний проєкт
У «Дії» з’явилася нова послуга
У «Дії» з’явилася нова послуга
Європейська рада погодилася криміналізувати кібернасильство
Європейська рада погодилася криміналізувати кібернасильство
Сайт Міносвіти «ліг» через атаку росіян – Лісовий
Сайт Міносвіти «ліг» через атаку росіян – Лісовий
Нацвідбір на Євробачення: чому насправді стався збій під час голосування в «Дії»
Нацвідбір на Євробачення: чому насправді стався збій під час голосування в «Дії»
Застосунок «Дія» перестав працювати під час голосування у відборі на Євробачення
Застосунок «Дія» перестав працювати під час голосування у відборі на Євробачення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Одна з країн ЄС готується розширити підтримку біженців з України
26K
Додаткові виплати від ООН: хто може отримати
15K
Скандал в Дніпрі. Нацполіція розформує полк особливого призначення ГУНП області
15K
Українці масово їдуть із Польщі до Німеччини: озвучено головний мотив
9308
Уже сьомий російський мільярдер відмовився від громадянства РФ (список)
7199
Час оновити керівництво ЗСУ. Зеленський розказав, яку пропозицію зробив Залужному

Новини

Дощ і сніг в низці областей: прогноз погоди на 9 лютого
Сьогодні, 04:50
Міжнародний день стоматолога. Які свята відзначаємо 9 лютого
Сьогодні, 00:15
Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:50
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Вчора, 05:50
День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Вчора, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
7 лютого, 17:22

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua