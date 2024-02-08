5G в Україні: Федоров розповів, коли запустять пілотний проєкт

Федоров анонсував також анансував створення цифрової платформи для моніторингу кримінальних справ проти бізнесу та велику реформу в освіті

За словами міністра цифрової трансформації, війна впливає на частоти, «саме через це може не вийти, але варто спробувати»

Пілотний проект 5G-зв'язку в Україні може бути запущений уже в поточному році. Про це в інтерв’ю Forbes Україна заявив віце-премʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«З 2019 року, коли я прийшов на посаду, ми зробили більше, аніж планували. В нас було чотири ключові напрямки: послуги, цифрова економіка, цифрові навички та сфера телекомунікацій», – розповів Федоров.

Він наголосив, що у 2019 році було відразу зроблено перерозподіл частот, для того щоб активно розвивався 4G. Тож пілот 5G, хоча б локально, ймовірно, вийде зупистити у 2024 році. Також міністр зауважив, що повномасштабна війна впливає на частоти, які для цього потрібні, проте «спробувати варто».

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«Я вірю в підприємців та бізнес. Не вірю в роль держави в економіці. Не вважаю, що вона має займати важливе місце. Потрібно максимально все відпускати, тому, наприклад, існує «Дія.City», – підкреслив очільник Мінцифри.

Також Михайло Федоров акцентував, що йому б хотілося запустити більше проєктів, пов’язаних з інноваціями для бізнесу, – стимулів, які б змушували модернізувати підприємства. Наприклад, грантову програму, яка фінансово підтримує інновації: від запровадження CRM-систем до нових технологій виробництва.

Раніше Федоров анонсував нову послугу онлайн-шлюбів за допомогою відео.

«Плануємо найближчим часом запустити онлайн-шлюб. Можна буде просто одружитися в «Дії» за допомогою відео. Це буде також дуже технологічно», – сказав Федоров в ефірі національного телемарафону.

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Віцепрем'єр не захотів розкривати більше деталей нового сервісу, але наголосив, що там буде багато цікавих елементів цього процесу.

Стало відомо, що санкції залишили Росію без 5G як мінімум до 2030 року.