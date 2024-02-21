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ООН з'ясувала, скільки українських біженців планують повернутися додому

Катерина Іванова
glavcom.ua
ООН з'ясувала, скільки українських біженців планують повернутися додому
Близько 59% біженців зазначили, що можуть бути змушені повернутися Україну, якщо стикатимуться з проблемами в приймаючих країнах
фото з відкритих джерел

Переселенці назвали безпекову ситуацію в Україні основним фактором, що перешкоджає поверненню

Більшість українських біженців і внутрішньо переміщених осіб (65 і 72% відповідно) хочуть повернутися додому. Про це свідчать результати дослідження Агентства ООН у справах біженців, передає Укрінформ.

Згідно з опитуванням, кількість біженців, які планують або сподіваються повернутися в Україну, зменшилася порівняно з минулим роком з 77% до 65%. Натомість зросла частка тих, хто не визначився щодо повернення, – з 18% до 24%, а також тих, хто не має надії повернутися, – з 5% до 11%, та тих, хто не сподівається повернутися, – з 5% до 11%.

Опитані переселенці назвали безпекову ситуацію в Україні основним фактором, що перешкоджає їхньому поверненню, а також брак фінансових ресурсів і відсутність житла. Водночас 55% тих біженців, які повернулися з-за кордону в Україну, сказали, що можливостей для працевлаштування виявилося менше, ніж вони очікували.

Близько 59% біженців зазначили, що можуть бути змушені повернутися Україну, якщо стикатимуться з проблемами в приймаючих країнах, переважно пов'язаними з можливостями працевлаштування і правовим статусом.

Близько 50% біженців зазначили, що ненадовго їздять в Україну, переважно щоб навідати родичів, а також перевірити стан майна.

За даними Агентства ООН у справах біженців, через війну в Україні близько 40% населення потребують гуманітарної допомоги та захисту. Майже 6,5 мільйона біженців з України шукають притулку за кордоном, близько 3,7 мільйона людей є вимушеними переселенцями.

Нагадаємо, Чехія порахувала, скільки грошей витратила на біженців з України. Станом на початок лютого в Чехії перебуває приблизно 383 тис. біженців з України

Стало відомо, у яких країнах Європи найбільші виплати для українських біженців. Найбільше грошей українці отримують у Норвегії – при проходженні інтеграційної програми виплачується близько 1400 євро на місяць.

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Теги: біженці Місяць українці населення війна

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