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Податкові дані українців зберігатимуть на території Польщі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Податкові дані українців зберігатимуть на території Польщі
На території Польщі зберігатимуться копії податкових даних українців
фото з відкритих джерел

Рішення між країнами ухвалено з безпекових міркувань

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо укладання договору між Державною податковою службою та польською урядовою установою про тимчасове розміщення на території Польщі інформаційних ресурсів ДПС. Відповідне рішення ухвалили 19 січня 2024 року, йдеться у протоколі Кабміну, витяг з якого є у розпорядженні редакції «ЕП».

«Погодитися з пропозицією Мінфіну та ДПС щодо укладання ДПС на період воєнного стану в Україні договору з визначеною Урядом Республіки Польща установою про надання послуг з тимчасового розміщення державних інформаційних ресурсів ДПС у мобільному центрі обробки даних, розташованому на території Республіки Польща», – йдеться у витягу з протоколу засідання уряду.

Як пояснив виданню голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, мова йде про зберігання на території Польщі лише копій податкових даних українців, а не цілковите перенесення баз ДПС на територію Польщі.

«Над відповідним рішенням робота йшла ще з весни 2022 року. Потім робота дещо затихла, але зараз вона фіналізувалася в остаточне рішення», – пояснив нардеп.

Гетманцев зазначив, що відповідне рішення ухвалили з безпекових міркувань. Він також додав, що воно не пов'язане з намірами держави зберігати на території однієї з країн НАТО даних реєстру військовозобов'язаних.

До слова, продовження пільг для українців не підтримує більша частина польського суспільства. Згідно з опитуванням, більшість поляків хочуть, щоб українці працювали у Польщі. Водночас знижується підтримка комплексної соціальної допомоги для українців, фінансування харчування та проживання.

Нагадаємо, менш ніж за десять років чисельність польських збройних сил збільшилася приблизно вдвічі – з 95 000 до 200 000 осіб, включно з 148 000 діючих військовослужбовців і створеними у 2015 році силами територіальної оборони чисельністю 38 000 осіб. Кінцевою метою є загальна чисельність армії в 300 000 осіб, що дозволить Польщі стати найбільшою сухопутною армією НАТО в Європі.

Теги: Польща Данило Гетманцев Державна податкова служба українці

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