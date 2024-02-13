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Меморіал в Ягідному. Найєм показав переможця конкурсу, але українці не в захваті (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Меморіал в Ягідному. Найєм показав переможця конкурсу, але українці не в захваті (фото)
Зведення меморіалу розпочнеться, коли знайдеться фінансування і «настане час»
фото з відкритих джерел

Багато українців вважають, що шанування памʼяті «не на часі»

Голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм показав переможця проєкту на кращу концепцію меморіалу в селі Ягідне, але українці його розкритикували. Основних претензій було три: розкрадання коштів, невдоволення проєктом, а також те, що він «не на часі».

Зокрема, українці звинуватили організаторів конкурсу у «розпилі коштів», але Найєм стверджує, що бюджетні гроші на його проведення не витрачалися. За його словами, зведення меморіалу проводитиметься пізніше, «коли знайдеться фінансування і настане час».

Меморіал в Ягідному. Найєм показав переможця конкурсу, але українці не в захваті (фото) фото 1
Меморіал в Ягідному. Найєм показав переможця конкурсу, але українці не в захваті (фото) фото 2
Проєкт меморіалу в селі Ягідне
Проєкт меморіалу в селі Ягідне
фото: Мустафа Найєм/Facebook

«Але планувати треба. Навіть планувати те, як ми будемо загоювати рани після війни. Не всі плани здійсняться, але якісь стануть реальністю або й перевершать її», – йдеться у повідомленні Найєма.

Окрім того, коментатори вважають проєкт «не таким» – у відповідь голова Держагентства наголосив, що конкурс був чесним та відкритим, за участі громадськості та професіоналів. Він додав, що до журі входили і представники громади, у тому числі мешканці, які провели в сумнозвісному підвалі майже місяць.

Критика лунала і з приводу того, що вшанування пам’яті «не на часі». У відповідь Найєм написав: «Майже місяць 270 людей, включаючи дітей, провели в підвалі школи як заручники. 11 людей померло прямо там. Громада вирішила, що заняття в школі ніколи не відновляться – надто болючу травму вони пережили в підвалі цієї школи. В приміщенні школи буде меморіал – це рішення громади».

Переможцем проєкту на кращу концепцію меморіалу в селі Ягідне стало архітектурне бюро Derbin Arch. Найєм розповів, що архітектори створили візуальний образ куба, через який сочиться вода. «Куб втілює всі страждання та страхи війни. Вода – це сльози, які пролили жителі Ягідного», – йдеться в його повідомленні.

Голова Агентства відновлення зазначив, що будівля школи повністю збережена, за винятком центральної частини. Він додав, що проєкт передбачає «створення нового простору, який може бути корисним для громади». «Всередині буде лекторій, адміністративний блок, місце для соціального підприємництва та психологічної реабілітації», – розповів він.

Нагадаємо, у маленькому підвалі школи села Ягідне, що на Чернігівщині, рашисти тримали у заручниках одночасно понад 367 цивільних, з них 50 дітей та кілька немовлят, найменшій – півтора місяця. ЗСУ звільнили село 3 квітня 2022 року. Ягідне, що за 140 км на північний захід від Києва й неподалік від Чернігова, практично межує з російським та білоруським кордонами. Там майже місяць орудували російські солдати. Увійшовши в село, вони під дулом пістолета вивели з будинків чоловіків, жінок, дітей і тримали їх у підвалі місцевої школи протягом чотирьох тижнів – 150 людей набили у кімнату площею приблизно 65 квадратних метрів.

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Теги: українці конкурс Мустафа Найєм

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