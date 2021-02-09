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    Суспільство

    Що найбільше подорожчало у січні. Дані Держстату

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    Черговий сплекс цін на продукти очікуються навесні - Що найбільше подорожчало у січні. Дані Держстату
    Черговий сплекс цін на продукти очікуються навесні
    Ілюстративне фото

    Не змінилися ціни тільки на предмети домашнього вжитку і побутову техніку

    В Україні суттєво подорожчали ціни на продукти харчування: за місяць зросли на 1,5%, а за рік – на 6,3%.

    Згідно даних Державної служби статистики найбільше подорожчали:

    • яйця – на 15,4%;
    • овочі – на 6,5%;
    • цукор – на 3,6%;
    • олія соняшникова – на 2,9%.

    Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1%. Тоді як одяг і взуття – подешевшали на 4%.

    Житло, вода, газ та інші види палива подорожчали на 6% (у тому числі електроенергія на 36,6%).

    Ціни на предмети домашнього вжитку і побутову техніку залишились без змін.

    Охорона здоров'я подорожчала на 0,4%, транспорт і зв'язок – на 1%. Ціни на відпочинок і культуру зросли на 0,6%, освіту – на 1,2%, ресторани та готелі – на 0,3%.

    dergstatinfl01.21

    За даними Державної служби статистики, у річному вимірі (до січня 2020 року) інфляція прискорилася та зросла до 6,1% (вона вийшла за межі інфляційного коридору НБУ 5% +/- 1 в.п.).

    Базова інфляція в січні склала 0,3% як і в грудні минулого року. У річному вимірі базова інфляція склала 5%.

    Як повідомлялося раніше, Нацбанк очікує цього року прискорення інфляції до 7%.

    До слова, навесні в Україні слід очікувати подорожчання зернових продуктів, овочів та фруктів. 

    Теги: інфляція газ вода відпочинок продукти ціни електроенергія тютюнові вироби житло транспорт харчування овочі
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