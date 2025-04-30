Середня зарплата у Німеччині у 2025 році: скільки можна отримати

Мінімальна зарплата в Німеччині 2025 року за умови повної зайнятості становитиме 2222,13 євро брутто

За інформацією Німецького пенсійного фонду, середня зарплата в Німеччині 2025 року зросла порівняно з попередніми роками. Але на її рівень впливає багато чинників, серед яких не лише освіта та досвід, а й галузь, а також регіон, у якому працює людина. Про це пише «Главком» посилаючись на сайт Regeld.

Якою є мінімалка у Німеччині?

Мінімальна погодинна ставка у німців становить 12,82 євро брутто. Незалежно від особистих домовленостей із роботодавцем пропонувати зарплату нижче цього рівня не можуть. Виходячи з цього, мінімальна зарплата в Німеччині 2025 року за умови повної зайнятості становитиме 2222,13 євро брутто (тобто до вирахування податків).

Цю цифру час від часу переглядають, щоб підтримувати купівельну спроможність жителів. Наприклад, нинішні 12,82 євро брутто/годину – це на 0,41 євро більше, ніж торік, і на 0,82 євро більше, ніж у 2023.

Якщо говорити про середню річну зарплату, то на початку цього року вона становила 50 493 євро (брутто), тобто на місяць це приблизно 4207,75 євро (для порівняння, у 2024-му показник за рік був 45,3 тис євро).

На розмір зарплати впливає кілька факторів:

регіон роботи;

освіта;

досвід;

розмір компанії.

Приміром, якщо брати Східну і Західну частину Німеччини, то в останній рівень річної зарплати вищий: 46 900 євро порівняно з 39 250 євро у східних землях. До найбільш високооплачуваних належать:

Мюнхен – 58 тис. євро на рік;

Нюрнберг – 50,7 тис. євро;

Аугсбург – 50 тис. євро;

Гамбург – 52 тис. євро;

Баден-Вюртемберг, Гессен – близько 50,2 тис. євро.

Важливе значення має освіта: у тих, хто закінчив виш, річна зарплата становить приблизно 57 500 євро/рік – у той час, як у працівників без вищої освіти – 41 000 євро.

Ті, хто має досвід роботи понад 20 років, отримують 48 тис. євро/рік, працівники без досвіду (до 1 року) – 38 250 євро.

У якій галузі і скільки заробляють

Якщо робити розбивку за галузями, то їхній рейтинг за рівнем зарплати відрізняється від українського:

у галузі медицини отримують 98 750 євро/рік;

у банківській справі та фінансах – 59 500 євро;

в інженерії – 58 500 євро;

IT у Німеччині – близько 58 тис. євро;

маркетинг і PR – 53 500 євро;

HR – 50 750 євро.

Ремісництво, соціальна сфера, логістика та торгівля (як роздрібна, так і оптова) мають найнижчі показники зарплати.Що більша компанія – то вища оплата праці, приміром, якщо в ній працює понад 5 000 співробітників, то зарплата становитиме 53 500 євро/рік, а якщо до 50 осіб – 38 500 євро/рік.

Раніше стало відомо, що Німеччина активувала надзвичайну статтю Європейського Союзу, щоб мати можливість швидко збільшити інвестиції в оборону, не порушуючи фіскальних правил блоку.