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Шмигаль повідомив, чи підвищиться мінімальна зарплата цьогоріч

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Шмигаль повідомив, чи підвищиться мінімальна зарплата цьогоріч
Шмигаль про мінімальну зарплату: Вона буде залишена на тому ж рівні, на якому є зараз
колаж: glavcom.ua

Шмигаль повідомив, чи в бюджеті цьогоріч передбачено збільшення мінімальної зарплати

У 2025 році підвищення мінімальної заробітної плати в Україні не передбачено. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Раді, інформує «Главком».

«В бюджеті цього року збільшення мінімальної зарплати не передбачено. Вона буде залишена на тому ж рівні, на якому є зараз», – наголосив Шмигаль.

Зауважимо, що з 1 квітня 2024 року розмір мінімальної зарплати в Україні зріс – вона становить 8 тис. грн/міс.

Нагадаємо, що підвищення мінімальної заробітної плати в Україні наразі неможливе через зобов’язання перед міжнародними партнерами, зокрема МВФ. Про це повідомив член комітету Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак.

Кицак пояснив, що зростання «мінімалки» може призвести до збільшення державних видатків, оскільки це спричинить підвищення зарплат для працівників держпідприємств, держслужбовців, вчителів та інших бюджетників.

Як повідомлялося, у 2024 році заробітні плати українських міністрів суттєво відрізнялися залежно від посади та додаткових виплат. Найбільше заробили ті урядовці, які працюють у сфері національної безпеки та енергетики, а найменше – ті, хто був призначений на свої посади наприкінці року.

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Теги: Денис Шмигаль мінімальна заробітна плата

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