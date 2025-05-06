Головна Світ Політика
search button user button menu button

Бундестаг провалив голосування за обрання Мерца канцлером

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Бундестаг провалив голосування за обрання Мерца канцлером
Протягом двотижневого терміну від моменту першого голосування Бундестаг може обирати канцлера необмежену кількість разів
фото: AP

Майбутньому канцлеру забракло шістьох голосів

Нижня палата парламенту Німеччини не змогла з першої спроби обрати лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

За Мерца віддали свої голоси 310 депутатів, з 316 необхідних. Проти були 307, ще троє утрималися.

Сесію перервали, щоб визначити подальші кроки. Після невдалої спроби має відбутися нове голосування.

Конституція Німеччини передбачає, що протягом двотижневого терміну від моменту першого голосування Бундестаг може обирати канцлера знову необмежену кількість разів.  Якщо кандидату за цей час не вдасться заручитися підтримкою абсолютної більшості депутатів, то під час наступного голосування для того, аби стати канцлером, Мерцу буде достатньо звичайної більшості голосів депутатів, яка йому вже гарантована.

Однак, згідно з основним законом ФРН, якщо обраний кандидат отримує абсолютну більшість голосів, федеральний президент Німеччини повинен призначити його на посаду канцлера. Якщо ж кандидат обраний лише простою більшістю голосів, президент може розпустити Бундестаг протягом семи днів і призначити нові вибори.

Нагадаємо, у Німеччині через пів року після розпаду парламентської більшості офіційно сформували нову правлячу коаліцію. 5 травня було утворено п’яту в історії країни чорну-червону коаліцію. Це сталося через десять тижнів після федеральних виборів.

Перед підписанням угоди Мерц заявив, що коаліція прагне рухати Німеччину вперед «завдяки реформам та інвестиціям». За його словами, Європа очікує, що Німеччина знову внесе вагомий внесок у спільну справу.

Перше випробування для нового альянсу заплановано сьогодні, 6 травня, – обрання лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца десятим федеральним канцлером.

На парламентських виборах у Німеччині ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» отримала рекордні 19,5% голосів, обійшовши лівоцентристську Соціал-демократичну партію чинного канцлера Олафа Шольца.

Як відомо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца, а також 14 міністрів його кабінету.

До слова, Верхня палата парламенту Німеччини (Бундесрат) підтримала план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру країни – їхня сума сягне трильйона євро. Це розблокує допомогу Україні на €3 млрд.

Читайте також:

Теги: Фрідріх Мерц Німеччина Бундестаг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фрідріх Мерц: «Країна в стані війни не може стати ні членом НАТО, ні членом Європейського Союзу»
Фрідріх Мерц. Розмова про те, чого очікувати від нового канцлера Україні Геополітика
21 квiтня, 10:00
Україна отримає рекордну допомогу від «Рамштайну»
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
11 квiтня, 21:17
Мерц може приїхати до української столиці на саміт «коаліції рішучих»
Перший закордонний візит Мерца, як канцлера, може відбутися до України – Welt
15 квiтня, 02:33
Німецький доброволець на псевдо Шайні: «Я хотів поставити крапку у своїй пасивності, [тому що] більше не міг виносити несправедливість»
«Я хочу захистити Європу від РФ». Німецькі добровольці розповіли, чому боронять Україну
17 квiтня, 16:49
Оборонна промисловість Німеччини потребує допомоги банків
Німецькі банки відмовилися інвестувати в оборону своєї держави
17 квiтня, 09:55
Мая Санду: Росія знову демонструє, що не прагне миру
«М’ясник у Кремлі». Світові політики відреагували на нічну атаку на Київ
24 квiтня, 11:44
«Охматдит» – найбільша дитяча лікарня України та Європи, в якій, попри пошкодження, щодня лікують понад 560 дітей з усієї країни
В «Охматдиті» відкрився сучасний відділ нефрології та діалізу (фото)
24 квiтня, 15:48
Пісторіус запевняв, що Німеччина продовжить надавати допомогу Україні для боротьби з РФ
Пісторіус збереже посаду міністра оборони в новому уряді Німеччини
Вчора, 10:51
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що партії візьмуться за роботу «з першого ж дня»
Партії Мерца та Шольца офіційно підписали коаліційну угоду
Вчора, 16:53

Політика

Бундестаг провалив голосування за обрання Мерца канцлером
Бундестаг провалив голосування за обрання Мерца канцлером
Очільник Румунії призначив тимчасового прем'єра після відставки Чолаку
Очільник Румунії призначив тимчасового прем'єра після відставки Чолаку
Колишній віцепрезидент США назвав головні помилки Трампа
Колишній віцепрезидент США назвав головні помилки Трампа
Британія таємно готується до нападу Росії – The Telegraph
Британія таємно готується до нападу Росії – The Telegraph
Вибори в Румунії. Переможець першого туру зробив заяву про постачання зброї Україні
Вибори в Румунії. Переможець першого туру зробив заяву про постачання зброї Україні
Міністр оборони США Хегсет скоротив на 20% найвищі військові чини
Міністр оборони США Хегсет скоротив на 20% найвищі військові чини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2025
70K
Начальник ТЦК, який обіцяв не пускати сина воювати, поїхав на передову
54K
Раїса Богатирьова вимагає від держави більшу пенсію: стало відомо, скільки соратниця Януковича отримує зараз
12K
Кремль благає Трампа про зустріч із Путіним
9910
Крупа з-за грат розпочинає «велике будівництво» у Хмельницькому

Новини

Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
Вчора, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Вчора, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua