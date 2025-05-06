Бундестаг провалив голосування за обрання Мерца канцлером

Майбутньому канцлеру забракло шістьох голосів

Нижня палата парламенту Німеччини не змогла з першої спроби обрати лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

За Мерца віддали свої голоси 310 депутатів, з 316 необхідних. Проти були 307, ще троє утрималися.

Сесію перервали, щоб визначити подальші кроки. Після невдалої спроби має відбутися нове голосування.

Конституція Німеччини передбачає, що протягом двотижневого терміну від моменту першого голосування Бундестаг може обирати канцлера знову необмежену кількість разів. Якщо кандидату за цей час не вдасться заручитися підтримкою абсолютної більшості депутатів, то під час наступного голосування для того, аби стати канцлером, Мерцу буде достатньо звичайної більшості голосів депутатів, яка йому вже гарантована.

Однак, згідно з основним законом ФРН, якщо обраний кандидат отримує абсолютну більшість голосів, федеральний президент Німеччини повинен призначити його на посаду канцлера. Якщо ж кандидат обраний лише простою більшістю голосів, президент може розпустити Бундестаг протягом семи днів і призначити нові вибори.

Нагадаємо, у Німеччині через пів року після розпаду парламентської більшості офіційно сформували нову правлячу коаліцію. 5 травня було утворено п’яту в історії країни чорну-червону коаліцію. Це сталося через десять тижнів після федеральних виборів.

Перед підписанням угоди Мерц заявив, що коаліція прагне рухати Німеччину вперед «завдяки реформам та інвестиціям». За його словами, Європа очікує, що Німеччина знову внесе вагомий внесок у спільну справу.

Перше випробування для нового альянсу заплановано сьогодні, 6 травня, – обрання лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца десятим федеральним канцлером.

На парламентських виборах у Німеччині ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» отримала рекордні 19,5% голосів, обійшовши лівоцентристську Соціал-демократичну партію чинного канцлера Олафа Шольца.

Як відомо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца, а також 14 міністрів його кабінету.

До слова, Верхня палата парламенту Німеччини (Бундесрат) підтримала план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру країни – їхня сума сягне трильйона євро. Це розблокує допомогу Україні на €3 млрд.